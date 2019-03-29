Алтай-Кокс провел для школьников практические занятия по химии

Новости 29.03.2019 17:50 81

На весенних каникулах Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал практические курсы и мастер-классы по химии для учеников профильного класса школы №15.

Ребята побывали на кафедре химической технологии Алтайского государственного технического университета. В современной лаборатории под контролем преподавателя кафедры они проводили химические опыты. Старшеклассники продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний.

На подобных занятиях педагоги АлтГТУ и АлтГУ глубже, чем на обычных уроках химии, раскрывают отдельные темы, подбирают интересные материалы, организуют исследовательскую работу. Такой подход раскрывает потенциал учеников, помогает им определиться с выбором будущей профессии.

Профильный класс Алтай-Кокса в заринской школе №15 открыли в сентябре 2018 года. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы по химии и биологии, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона.

Фоторепортаж о поездке можно посмотреть по ссылке.