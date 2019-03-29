Барнаул подготовил документы о переходе на регулирование тарифа на тепло по методу «альтернативной котельной»

Новости 28.03.2019 19:25 119

Администрация Барнаула и Сибирская генерирующая компания (СГК) подписали совместное обращение в Правительство РФ о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. Это позволит городу перейти на новую модель рынка тепловой энергии с ценообразованием по методу «альтернативной котельной». Барнаул стал первым региональным центром страны, принявшим такое решение.

После обсуждения пакета документов в Минэнерго и согласования проекта с Минстроем и ФАС России, предложение об отнесении Барнаула к ценовой зоне будет рассмотрено в правительстве РФ, которое, в свою очередь, утвердит новый порядок ценообразования в муниципалитете.

Долгосрочная модель теплоснабжения в Барнауле позволит увеличить объем инвестиций в систему теплоснабжения города и значительно обновить теплосетевую инфраструктуру, которая является одной из самых изношенных среди городов присутствия СГК.

СГК приступит к реализации в Барнауле долгосрочного инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения уже в этом году. За 10 лет компания направит на эти цели 7,8 млрд рублей, из них 5,4 млрд на перекладку тепловых сетей. Это позволит заменить в городе 132 км трубопроводов – 10% от общей протяженности. Основной объем инвестиций и перекладок пройдет в ближайшие пять лет: 3,4 млрд позволят заменить 95 км коммуникаций. Дополнительно к этому каждый год будет перекладываться по 10 км сетей в рамках ремонтной программы.

Уже в этом году сети переложат на 21 участке магистральных тепловых сетей и на 33 участках внутриквартальных. Общая сумма затрат составит 1,2 млрд рублей.

Закон об «альтернативной котельной» призван изменить систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и найти деньги на модернизацию теплосетей. Его приняли в 2017 году и вступил в силу с 1 июля 2018 года. Переход на новый метод тарифного регулирования добровольный – по решению местных властей.

Этот метод предполагает формирование цены на долгосрочный период (на 10 лет и более). На основании специальной формулы, рассчитанной исходя из стоимости строительства нового теплоисточника, устанавливается верхнее значение цены, при этом фактически цена будет значительно ниже. В настоящее время тариф устанавливается и ежегодно пересматривается регулирующим органом исходя из фактических затрат ресурсоснабжающих организаций (топливо, ремонт, модернизация оборудования, зарплата, налоги и так далее).

Первым городом, перешедшим на такую модель формирования цены на тепло стал алтайский Рубцовск, единой теплоснабжающей организацией в котором является одно из подразделений СГК.