Несовершеннолетний водитель погиб и пятеро человек пострадали в ДТП на Алтае

Новости 27.03.2019 15:00 217

В ночь с 26 на 27 марта в Чемальском районе Республики Алтай произошла смертельная авария. За рулем иномарки находился несовершеннолетний подросток, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, 16-летний местный житель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на камень и опрокидыванием транспортного средства. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Пять пассажиров иномарки, в том числе двое подростков, доставлены с травмами в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции уже установили владельца машины. Правоохранители выясняют, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Назначено проведение ряда специальных экспертиз.