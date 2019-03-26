На Алтае запустят дополнительные пригородные поезда

Новости 26.03.2019 17:50 273

В Алтайском крае запустят дополнительные пригородные поезда и добавят ряд остановок. Это связано с открытием дачного сезона, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

30 марта, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25 апреля 2019 года и далее по вторникам назначаются пригородные поезда (время местное):

№6382 Барнаул – Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);

№ 6381 Овчинниково – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

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С 1 апреля текущего года назначаются садоводческие остановки:

пригородным поездам №6129/6130 Барнаул – Алейская – Барнаул на остановочных пунктах 257 км, 267 км;

пригородным поездам №6115/6116 Барнаул – Ребриха – Барнаул на остановочных пунктах 324 км, 317 км, 316 км, 315 км, 296 км, 287 км;

электропоездам №6225 Артышта-2 – Барнаул, №6234/6233 Барнаул – Аламбай – Барнаул, №6222 Барнаул – Тягун на остановочных пунктах 44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км, 7 км.

Кроме того, изменяется расписание ряда поездов пригородного сообщения:

№6129 Барнаул – Алейская (отправление в 18:40 (без изменений), прибытие в 21:20 (позже на 8 минут);

№6130 Алейская – Барнаул (отправление в 3:51 (раньше на 4 минуты), прибытие в 6:42 (без изменений);

№6115 Барнаул – Ребриха (отправление в 17:54 (раньше на 8 минут), прибытие в 19:51 (позже на 2 минуты);

№6116 Ребриха – Барнаул (отправление в 4:05 (без изменений), прибытие в 07:04 (позже на 11 минут);

№6233 Аламбай – Барнаул (отправление 3:16 (раньше на 9 минут), прибытие в 7:05 (без изменений);

№6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20:47 (без изменений), прибытие в 00:26 (позже на 8 минут);

№6222 Барнаул – Тягун (отправление в 6:59 (без изменений), прибытие в 10:14 (позже на 7 минут);

№6225 Артышта-2 – Барнаул (отправление в 15:55 (раньше на 13 минут), прибытие на в 20:13 (без изменений).

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.