Новый руководитель Алтайской железной дороги прошел аудиенцию у губернатора

Новости 26.03.2019 15:03 280

26 марта начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай представил губернатору Алтайского края Виктору Томенко своего нового заместителя по Алтайскому территориальному управлению. Им назначен Андрей Кульдишов.

Как сообщает сайт правительства региона, Кульдишов имеет большой опыт работы на железной дороге. Он заверил губернатора, что "ориентированность на потребности клиентов останется главным приоритетом в его деятельности". Отметим, с 2015 года новый начальник Алтайской железной дороги работал заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.

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Андрей Кульдишов родился в 1973 году в поселке Шерегеш Кемеровской области. В 1999 году окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «электрический транспорт, инженер путей сообщения - электромеханик». Трудовую деятельность начал на Кемеровской железной дороге в должности помощника машиниста электровоза локомотивного депо Мундыбаш.

Затем работал машинистом электровоза, ревизором по безопасности движения поездов, заместителем главного ревизора по безопасности движения поездов Беловского подотдела Западно-Сибирской железной дороги. В 2010 году назначен на должность заместителя главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов Западно-Сибирской железной дороги, затем трудился начальником эксплуатационного локомотивного депо Белово, главным инженером Западно-Сибирской дирекции тяги.