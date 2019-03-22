Коммунисты в АКЗС не смогли выбрать нового руководителя, «породив» очередную коллизию

Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании 26 марта не смогла выбрать нового руководителя вместо сложившего с себя полномочия в прошлую пятницу Максима Талдыкина. По данным "Политсибру", после 1,5-часового обсуждения депутаты решили отложить решение на месяц. Одной из причин стало отсутствие на сегодняшнем заседании Владимира Попова.
В настоящее время во фракцию КПРФ в Заксобрании входит 8 депутатов. Среди них - и.о. руководителя Юрий Астанчик, два экс-лидера депутатского объединения Мария Прусакова и Максим Талдыкин, а также Олег Кравченко, Вероника Лапина, Владимир Попов, Вячеслав Початов и Андрей Сартаков.
Народные избранники так и не смогли прийти к консенсусу по итогам заседания. Коммунисты рассудили, что решение о новом руководстве стоит принимать в полном составе, тогда как сегодня один депутат отсутствовал.
Напомним, 22 марта Максим Талдыкин заявил, что главной причиной его ухода стала разобщенность во фракции, которая мешает конструктивной работе.
Исполняющим обязанности главы фракции стал депутат Юрий Астанчик
Таким образом и.о. главы фракции как минимум еще на месяц остается Юрий Астанчик. Сам он выразил готовность доработать весь созыв в этом статусе, однако большая часть соратников оказались против такого варианта. 25 апреля будет предпринята очередная попытка выбрать руководителя депутатского объединения.
Добавим, на сайте АКЗС до сих пор указана информация о том, что возглавляет фракцию КПРФ Максим Талдыкин, а его заместителем выступает Юрий Астанчик.
Между тем на данный момент обе должности фактически остаются за Астанчиком. Это создает определенные неудобства: в том случае, когда руководитель фракции отсутствует, его обязанности исполняет заместитель. Как коммунисты будут выходить из сложившейся ситуации, если она возникнет – неясно.
Мария Прусакова оспорит в Алтайском краевом суде свое отстранение от должности руководителя фракции КПРФ в АКЗС