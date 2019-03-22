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Коммунисты в АКЗС не смогли выбрать нового руководителя, «породив» очередную коллизию

Новости
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Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании 26 марта не смогла выбрать нового руководителя вместо сложившего с себя полномочия в прошлую пятницу Максима Талдыкина. По данным "Политсибру", после 1,5-часового обсуждения депутаты решили отложить решение на месяц. Одной из причин стало отсутствие на сегодняшнем заседании Владимира Попова.

В настоящее время во фракцию КПРФ в Заксобрании входит 8 депутатов. Среди них - и.о. руководителя Юрий Астанчик, два экс-лидера депутатского объединения Мария Прусакова и Максим Талдыкин, а также Олег Кравченко, Вероника Лапина, Владимир Попов, Вячеслав Початов и Андрей Сартаков.

Народные избранники так и не смогли прийти к консенсусу по итогам заседания. Коммунисты рассудили, что решение о новом руководстве стоит принимать в полном составе, тогда как сегодня один депутат отсутствовал.

Напомним, 22 марта Максим Талдыкин заявил, что главной причиной его ухода стала разобщенность во фракции, которая мешает конструктивной работе.

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Таким образом и.о. главы фракции как минимум еще на месяц остается Юрий Астанчик. Сам он выразил готовность доработать весь созыв в этом статусе, однако большая часть соратников оказались против такого варианта. 25 апреля будет предпринята очередная попытка выбрать руководителя депутатского объединения.

Добавим, на сайте АКЗС до сих пор указана информация о том, что возглавляет фракцию КПРФ Максим Талдыкин, а его заместителем выступает Юрий Астанчик.

Между тем на данный момент обе должности фактически остаются за Астанчиком. Это создает определенные неудобства: в том случае, когда руководитель фракции отсутствует, его обязанности исполняет заместитель. Как коммунисты будут выходить из сложившейся ситуации, если она возникнет – неясно.

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Автор: Политсиб.ру