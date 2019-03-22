Красная чехарда: коммунисты в АКЗС получат нового «вождя»

Новости 22.03.2019 17:45 1206

22 марта стало известно, что руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании Максим Талдыкин сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности главы фракции в заксобрании стал депутат Юрий Астанчик.

О причинах своего ухода с поста алтайский депутат рассказал «Политсибру».

«С самого начала во фракции не было общей стратегии работы. Даже после смещения Прусаковой [Марии, депутат АКЗС от КПРФ, прим. ред.]. Я откровенно говорю, что это заслуга и самой Прусаковой. В общем, отсутствует концепция политического поведения. Я думаю, что эти моменты мешают конструктивной работе», - рассказал Максим Талдыкин.

По его словам, выборы руководителя могут состояться уже во вторник, 26 марта, когда пройдет общее собрание депутатского объединения.

Нынешний глава фракции Юрий Астанчик прокомментировал своей назначение так: «Я всегда был рядом с руководителем фракции, держал все на контроле. Буду выдвигаться на пост руководителя или нет – вопрос к членам фракции. По выдвижению пока ничего неизвестно. По поводу выборов - есть регламент, будем осуществлять работу в соответствии с ним».

Ранее «Политсибру» писал, что лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова планирует оспорить в краевом суде решение АКЗС. Напомним, заксобрание признало легитимным ее смещение с поста руководителя фракции КПРФ в парламенте. В конце декабря прошлого года Прусакова уже подавала подобный иск в алтайский суд, где ответчиками значились депутаты фракции КПРФ краевого парламента Андрей Сартаков и Максим Талдыкин.