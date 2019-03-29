Движение автобусов изменится в Барнауле из-за перекрытия площади

Новости 25.03.2019 12:42 283

28 марта на время открытого гарнизонного развода полицейских нарядов в Барнауле перекроют площадь Свободы. Движение общественного транспорта изменится, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ограничение движения будет действовать с 16:00 до 18:00 по проспекту Социалистическому (от улицы Пушкина до улицы Ползунова). Автобусы будут двигаться по следующим схемам:

маршруты №17, 73: …пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – пл.Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

маршрут №55: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

маршруты №109, 109оп: …пр‑кт Ленина – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршруты №57, 60: ЛДП «Спартак-2» – ул.Большая Олонская – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

маршрут №20: пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

Участников дорожного движения просят заранее выбирать маршруты объезда.