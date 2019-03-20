Полпред в СФО представил Олега Хорохордина правительству Республики Алтай

Новости 23.03.2019 13:01 394

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в пятницу представил региональному парламенту и руководителям министерств и ведомств врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина, сообщает ТАСС.

«Олег Хорохордин имеет большой опыт работы в органах власти разных уровней, участник программы кадрового резерва, работал в аппарате правительства РФ. Я уверен, что его профессионализм и энергия помогут выстоять в сложных условиях и выполнить поручения президента», - сказал Меняйло на церемонии представления.

Хорохордин, выступая на церемонии, заявил, что видит свою задачу в развитии экономики региона с помощью реализации нацпроектов и Национальной технологической инициативы (НТИ), а также инновационных проектов. Врио губернатора также подчеркнул, что республика обладает большим туристическим потенциалом, который нужно реализовывать в комплексе с инфраструктурными и инновационными преобразованиями.

«Главная ценность - люди, главная цель - повышение качества жизни людей», - сказал он.

Напомним, 20 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку 65-летнего Александра Бердникова с поста главы Республики Алтай. Врио губернатора региона он назначил 46-летнего Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. До сих пор он являлся председателем Совета НП «ГЛОНАСС», заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.