Уроженец Алтайского края может возглавить соседнюю республику

Новости 20.03.2019 10:44 936

После отставки Александра Бердникова, которую прогнозируют в ближайшее время, новым губернатором Республики Алтай может стать уроженец Алтайского края, глава НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. Об этом РБК рассказали два источника в окружении Хорохордина и подтвердил собеседник, близкий к властям региона.

По словам источника, назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алтай уже обсуждается.

19 марта стало известно, что глава республики Бердников находится в Москве и готовится заявить об отставке. Главным претендентом стал Хорохордин, но обсуждались и другие кандидаты на должность - заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков и сенатор от республики Владимир Полетаев.

Политолог-регионалист Ростислав Туровский утверждает, что отставка Бердникова вполне ожидаема. По его мнению, в регионе масса проблем, но изменить ситуацию очень сложно. Также он отметил, что в застое нельзя винить одного только Бердникова, потому что на Алтае крайне ограничены ресурсы и там «было бы тяжело любому губернатору».

«Но, возможно, эта ситуация себя исчерпала. Тогда приход новой метлы будет востребован, особенно учитывая, что и к команде Бердникова возникли претензии», - добавил эксперт.

Олег Хорохордин родился в селе Глушинка Алтайского края. До начала 2000-х годов работал на различных предприятиях края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 1999 году окончил Алтайскую академию экономики и права, в 2002–2006 годах работал в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, с 2006 по 2011 год - в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года возглавляет совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС», совмещая это с работой в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича и его преемника на этом посту Максима Акимова. Кстати, в 2018 году Олег Хорохордин участвовал во втором потоке подготовки президентского кадрового резерва РАНХиГС - программы подготовки губернаторов.

«Интересно, что повторяются случаи назначения людей, которые могли бы считаться варягами, но в то же время имеют корни в регионе. Это, возможно, новый подход: назначать полуварягов - представителей федеральной элиты, но имеющих связь с регионом», - сказал Туровский.

Але​ксандр Бердников стал губернатором Республики Алтай в 2006 году. Он родился в 1953 году в столице республики Горно-Алтайске, работал на мебельной фабрике, участковым инспектором, дослужился до заместителя начальника Горно-Алтайского областного управления УВД. В 1993 году был назначен на должность министра внутренних дел республики, в 2001-м пошел на выборы главы Алтая, но проиграл. В 2002 году стал главным федеральным инспектором по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Отметим, что накануне в правительстве Республики Алтай произошли кадровые перестановки.

Стало известно о кадровых перестановках в правительстве Республики Алтай Новости 19.03.2019 19:30 Также на сайте регионального кабмина говорится о перераспределении функций между министерствами 660

19 марта стало известно о том, что глава Челябинской области Борис Дубровский сложил свои полномочия. Президент Владимир Путин принял ее и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера. Последний, как и его недавний начальник Александр Новак, - друзья алтайского губернатора Виктора Томенко.

Друг Виктора Томенко назначен президентом врио губернатора Челябинской области Новости 20.03.2019 7:15 До этого Алексей Текслер несколько лет отработал в Министерстве энергетики РФ 841

Кроме того, источник СМИ, близкий к руководству Мурманской области, утверждает, что 18 марта губернатор региона Марина Ковтун написала заявление об уходе.