Уроженец Алтайского края может возглавить соседнюю республику

После отставки Александра Бердникова, которую прогнозируют в ближайшее время, новым губернатором Республики Алтай может стать уроженец Алтайского края, глава НП «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. Об этом РБК рассказали два источника в окружении Хорохордина и подтвердил собеседник, близкий к властям региона.
По словам источника, назначение Хорохордина исполняющим обязанности главы Республики Алтай уже обсуждается.
19 марта стало известно, что глава республики Бердников находится в Москве и готовится заявить об отставке. Главным претендентом стал Хорохордин, но обсуждались и другие кандидаты на должность - заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков и сенатор от республики Владимир Полетаев.
Политолог-регионалист Ростислав Туровский утверждает, что отставка Бердникова вполне ожидаема. По его мнению, в регионе масса проблем, но изменить ситуацию очень сложно. Также он отметил, что в застое нельзя винить одного только Бердникова, потому что на Алтае крайне ограничены ресурсы и там «было бы тяжело любому губернатору».
«Но, возможно, эта ситуация себя исчерпала. Тогда приход новой метлы будет востребован, особенно учитывая, что и к команде Бердникова возникли претензии», - добавил эксперт.
«Интересно, что повторяются случаи назначения людей, которые могли бы считаться варягами, но в то же время имеют корни в регионе. Это, возможно, новый подход: назначать полуварягов - представителей федеральной элиты, но имеющих связь с регионом», - сказал Туровский.
Отметим, что накануне в правительстве Республики Алтай произошли кадровые перестановки.
Также на сайте регионального кабмина говорится о перераспределении функций между министерствами
19 марта стало известно о том, что глава Челябинской области Борис Дубровский сложил свои полномочия. Президент Владимир Путин принял ее и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера. Последний, как и его недавний начальник Александр Новак, - друзья алтайского губернатора Виктора Томенко.
До этого Алексей Текслер несколько лет отработал в Министерстве энергетики РФ
Кроме того, источник СМИ, близкий к руководству Мурманской области, утверждает, что 18 марта губернатор региона Марина Ковтун написала заявление об уходе.
Она занимала данный пост на протяжении шести лет