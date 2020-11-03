Туристическая отрасль Алтая пострадала меньше, чем ожидалось

Новости 10.11.2020 10:16 440

На турбазах Республики Алтай на новогодние праздники забронировано 100% мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя региональной ассоциации туроператоров Татьяны Зяблицкой.

По её словам, потери республиканского турбизнеса окажутся ниже, чем прогнозировалось ранее. Трёхмесячный простой может лишить предпринимателей порядка 15% прибыли. Татьяна Зяблицкая утверждает, что полностью возместить затраты, понесённые в период простоя, пока не получается. По мнению главы ассоциации, это обусловлено ростом издержек туроператоров при сохранении ими прежних цен для конечного потребителя.

Республиканское Минприроды ранее прогнозировало рост турпотока на 5-10%, обусловленный действием программы «кэшбэка» на туры по России. Региональные власти отметили, что только за лето текущего года туристический поток увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом. Это связывают с невозможностью выехать на зарубежные курорты и развитием туризма на Алтае.