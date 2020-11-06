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Вопрос не стоит: Алтайский губернатор рассказал, что думает об инициативе по отставке министра здравоохранения

Новости
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Губернатор Алтайского края в интервью журналистам телекомпаниям и информагентствам Алтайского края рассказал, что в ближайшее время кадровых решений ожидать не стоит.

«Меня преследуют постоянно с инициативами – давайте быстренько поменяем министра здравоохранения и куда-нибудь его отправим, например в Красноярск.  Понятное дело, что это результат эмоциональной напряженности, которая сложилась в обществе.  Она понятна, но министерство работает, большую часть тех действий, за счет которых мы сегодня можем получать положительный результат, оно начало предпринимать еще весной и летом, используя дополнительные средства, которые были выделены. Закупка томографов, обеспечение выплат из федерального  бюджета, закупка лекарственных средств и многое другое – все это требует своевременного квалифицированного  и грамотного управления.  Минздрав  сегодня всем этим занимается, поэтому кадровых вопросов сегодня на повестке дня не стоит», - сказал он.

На уточняющий вопрос о возможности отставки министра здравоохранения Дмитрия Попова он ответил, что такой вопрос не рассматривает.

В тоже время он оценил ситуация с коронавирусом в Алтайском крае как очень сложную. 

О чем еще рассказал Виктор Томенко журналистам, читайте на «Политсибру» в ближайшие дни.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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