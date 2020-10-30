На 10 лет назад. Фоторепортаж с открытия памятника жертвам политических репрессий в Барнауле в 2010 году

Новости 30.10.2020 15:40 390

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. В Барнауле по этому случаю прошли небольшие памятные мероприятия. А вот 10 лет назад траурная акция была масштабной - 4 ноября 2010 года в краевой столице открыли памятник пострадавшим в сталинских (и не только) репрессиях. Фотокорреспондент Олег Укладов выбрал самые яркие фото того дня.

Кстати, в открытии памятника тогда участвовали председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов, президент ОАО "Вымпелком" Дмитрий Зимин, директор Фонда Бориса Ельцина Евгений Волк, председатель правления общества "Мемориал" Арсений Рогинский, представитель Фонда Михаила Прохорова Игорь Степаненко.

Алтайский край представляли исполняющий обязанности главы Барнаула Игорь Савинцев (осужденный за превышение должностных полномочий в 2017 году), председатель краевого Заксобрания Иван Лоор (депутат Госдумы), вице-губернатор Борис Ларин (уполномоченный по правам человека в Алтайском крае), председатель гордумы Барнаула Людмила Зубович (ушла на пенсию).