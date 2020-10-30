Акцизы – поднимаем, нелегалов – поощряем? Как нелегальный табак укореняется в России

Новости 30.10.2020 14:10 290

В 2021 году в России сразу на 20% увеличатся акцизы на сигареты. Это один из способов пополнить бюджет, потративший в текущем году дополнительные деньги на борьбу с пандемией. Вот только одним из грядущих последствий роста акцизов может стать увеличение и без того внушительной доли теневого рынка сигарет.

Хотели, как лучше…

Автор идеи – Минфин России - уже подготовил целый пакет поправок в Налоговый кодекс. Согласно изменениям, должны быть увеличены ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты (все - на 20%). Стоит напомнить, что до этого уже готовилось повышение акцизов на табачную продукцию. Правда, всего на 4%.

После того как предложение Минфина согласовала Госдума и Совет Федерации, ничего хорошего рынку сигарет ждать не стоит, утверждают эксперты. Рост акцизов усилит разрыв в розничных ценах между легальной продукцией и нелегальными сигаретами. Это спровоцирует обвал легального рынка и рост доли контрафакта и контрабанды до 30%.Такого мнения, например, придерживается руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин.

Под нелегальными сигаретами подразумеваются пачки сигарет без акцизных (специальных) марок или с поддельными марками, а также пачки с настоящими специальными марками, за которые акциз уплачен не был и контрафактная (поддельная) продукция известных брендов.

Дополнительным фактором спроса на нелегальные сигареты может стать низкая покупательная способность населения, усилившаяся из-за пандемии. Так, при цене за пачку контрафакта от 50 рублей, мало кто согласится переплачивать почти в три раза за настоящую продукцию. Таким образом часть потребителей уже в ближайшее время примкнут к «нелегалам».

Доля контрафактных сигарет на российском рынке в следующем году может составить рекодные 30%.

Потери федерального бюджета из-за нелегального рынка, которые, по оценкам экспертов, в этом году составят 100 млрд рублей, могут дополнительно увеличиться. Речь идет о сумме как минимум в 250 млрд рублей, которые не попадут в казну. Одним из возможных вариантов как этого избежать – отказ от взрывного роста акцизов. Даже повышение в пределах 10% не будет для рынка столь критичным, как радикальные 20%. Однако власти рассудили по-другому.

Средняя цена пачки сигарет в рознице может составить в следующем году более 140 рублей.

Пандемия на руку нелегалам

А между тем нелегальный рынок табака готовится пожинать плоды экономических последствий пандемии COVID-19, говорится в аналитическом отчете Japan Tobacco International (JTI). Проблема особенно актуальна для Сибири, через которую идет транзитный поток нелегальных табачных изделий.

«Сейчас контрабандисты активно используют схему так называемого прерванного транзита, — говорит директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев. — Обычно это выглядит так: на территорию Россия въезжает фура с грузом сигарет без российских акцизных марок, но с пакетом официальных документов, с пунктом назначения — страна ЕАЭС или дальнего зарубежья. На самом же деле товар выгружается в России, а потом процедура транзита фиктивно закрывается в стране назначения».

Многочисленные исследования показали, что глобальный кризис общественного здравоохранения и финансовый кризис создали условия для «идеального шторма», когда организованные преступные группы будут еще сильнее эксплуатировать спрос потребителей на дешевые товары. А доля «черного рынка будет расти на фоне падающих доходов населения в условиях надвигающейся глобальной рецессии, в первую очередь в странах с высокой налоговой нагрузкой.

По данным Всемирного банка, глобальная торговля нелегальным табаком уже приносит преступным группам, которые производят, транспортируют и продают табачные изделия без уплаты налогов, около $ 40−50 млрд в год. Это прямо влияет на законопослушных ритейлеров, которые теряют доходы, а также изменяет предпочтения потребителей в сторону товаров, не соответствующих стандартам.

«Для некоторых потребителей нелегальный табак — это преступление без жертв, поэтому так важно информировать их не только о скрытых опасностях при потреблении нелегальных сигарет, но и масштабных социальных последствиях покупки товара фактически у преступных групп, которые также контролируют торговлю оружием и незаконный траффик людей», — говорит директор JTI по борьбе с незаконной торговлей Ян Монтейт.

Алтайская столица контрафакта

Тем временем российский рынок нелегальных сигарет только за период с 2017 по 2019 годы вырос в три раза. Города и регионы Сибири входят в число наиболее проблемных для легальных табачных производителей территорий. Столица Алтайского края – Барнаул - стал третьим городом страны по росту рынка нелегальных сигарет, а шесть из десяти сигарет в Рубцовске ввезены в страну незаконно.

Согласно данным исследования компаний Nielsen и Kantar TNS, посвященному рынку нелегальных сигарет в России, ни в одной товарной группе нет такого количества контрафактной и контрабандной продукции.

Особо тяжелая ситуация складывается в приграничных районах. Там доля нелегальных сигарет может достигать 50−60% всего оборота. Для Сибири эта проблема также актуальна, так как транзитом через Киргизию и Казахстан в приграничные регионы попадает большое количество незаконной табачной продукции.

Есть города, в которых более половины всех продаваемых сигарет являются нелегальными. В Рубцовске этот показатель составляет 58%, в Новокузнецке — 30%, Барнауле — 28,3%, Красноярске — 16,1%, Новосибирске 15,7%. Барнаул также вошел в тройку городов России с самым быстрорастущим рынком нелегальных сигарет. Их доля на региональном рынке за год выросла на 176% (с 10 до 27,6%).

В Алтайском крае нелегальные сигареты можно достать очень легко, продаются они почти повсеместно. Доминирующего способа реализации нет. Товар продают как в мобильной точке, то есть «из багажника авто», так и из под прилавка «мимо кассы». Потери бюджета из-за оборота нелегальных сигарет только в Барнауле лишили бюджет 872 млн рублей за прошлый год.

В Алтайском крае основная масса сигарет помимо административного центра реализуется в сельских населенных пунктах. В среднем доля контрафакта и контрабанды в небольших населенных пунктах края составляет 41%.

Маркировка как панацея?

Получается парадоксальный момент: Россия борется с курением все жестче, но это же приводит и к бурному росту нелегального рынка табака: с 2010 года его объем увеличился как минимум в 80 раз. Нелегальный рынок продолжает процветать, потому что спрос рождает предложение. Особенно сильно на это влияет рост акцизов на табачные изделия. Так, за последние 10 лет минимальная ставка акциза на сигареты в России выросла более чем в десять раз, за это же время средняя цена пачки сигарет в рознице выросла в 5 раз – примерно до 120 рублей.

Одним и решений проблемы рынка нелегального табака могла бы стать государственная система маркировки. Обязательная маркировка табачной продукции введена в России с марта 2019 года: выпускать табачную продукцию без марок было запрещено, а с июля этого года был запрещен оборот всей немаркированной продукции. Однако должного эффекта, к сожалению, эта мера пока так и не возымела. Впрочем, эта тема для отдельного обстоятельного разговора.