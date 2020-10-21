Как алтайский Роспотребнадзор искал нарушителей масочного режима в транспорте (фото)

Новости 21.10.2020 11:10 333

Сотрудники Роспотребнадзора, ГУВД, а также представители ОНФ, "Народной дружины" Молодежного парламента и Спасателей-волонтеров провели совместный рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники Роспотребнадзора работают с юридическими лицами, поэтому их целью было проверить как соблюдают масочный режим кондукторы и водители. Такие нашлись. Поэтому предприятиям на которых они работают будут выданы предписания. Если сотрудники "попадутся" второй раз, то предприятию придется заплатить штраф.

С пассажирами работали остальные участники рейда, они поясняли, почему соблюдение масочного режима - это важно. Как правило, пассажиры послушно надевали маски. При этом представители ОНФ раздавали маски тем, у кого их не оказалось. Однако и здесь не обошлось без эксцессов. На одном из маршрутов рейд "нарвался" на несговорчивого пассаджира, который начал пояснять вред масочного режима. Разъяснительную работу достаточно продолжительное время с парнем пришлось проводить сотруднику полиции.

На месте побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов.