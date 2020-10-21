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Как алтайский Роспотребнадзор искал нарушителей масочного режима в транспорте (фото)

Новости
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Сотрудники Роспотребнадзора, ГУВД, а также представители ОНФ, "Народной дружины" Молодежного парламента и Спасателей-волонтеров провели совместный рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.  Сотрудники Роспотребнадзора работают с юридическими  лицами, поэтому их целью было проверить как соблюдают масочный режим кондукторы и водители.  Такие нашлись. Поэтому  предприятиям на которых они работают будут выданы предписания. Если сотрудники "попадутся" второй раз,  то предприятию придется заплатить штраф.

С пассажирами работали остальные участники рейда, они поясняли, почему соблюдение масочного режима - это важно.  Как правило, пассажиры послушно надевали маски.  При этом представители ОНФ раздавали маски тем, у кого их не оказалось.  Однако  и здесь не обошлось без эксцессов.  На одном из маршрутов  рейд "нарвался" на несговорчивого пассаджира, который начал пояснять  вред масочного режима. Разъяснительную работу достаточно продолжительное время с парнем пришлось проводить сотруднику полиции.

 На месте побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов. 

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

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Николай Наздрачев

Все правильно! Только причем тут ОНФ??? Какое отношение эта организация имеет к той работе, которую обязаны проводить Роспотребнадзор и ГУВД??? Давайте все политические партии тогда привлекать: ЛДПР, КПРФ, СР, Партию Роста, Пенсионеров и.т.д..... Ситуация серьезная, а кто-то опять дешевый политический пиар устраивает!!!

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Джай
Николай Наздрачев, что вы знаете про маски?
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Джай

Бездельников море, работать некому.

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