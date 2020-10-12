У алтайского «Голоса» снова сменился координатор

Новости 12.10.2020 14:47 1117

Алтайское отделение движения «Голос», которое занимается наблюдением за процессом выборов, возглавила Екатерина Кильтау. Об этом теперь уже экс-руководитель Анна Бочило написала на своей странице в Facebook. Сама она уходит работать в другой проект.

«Не без внутренних колебаний приняла решение не выдвигать свою кандидатуру на очередной трехлетний срок. Ещё полгода назад я бы не поверила, что не буду этого делать. Но жизнь меняется, хочется развиваться, появляются новые цели и стремления, меняются приоритеты. В моей жизни появились «Агора» и «Апология протеста» (международная правозащитная группа и ее новый проект, специализирующийся на помощи задержанным участникам массовых акций – прим.ред.). Надеюсь, это надолго», - написала она.

«Какой мунфильтр можно преодолеть после этого?» «Голос» раскритиковал алтайских коммунистов Новости 12.08.2018 2:15

Бочило возглавила «Голос» в октябре 2017 года после переход Станислава Андрейчука в московский офис организации.

Новый координатор «Голоса» Екатерина Кильтау жила в Барнауле, но несколько лет назад переехала в Москву, где окончила Высшую школу экономики и отработала некоторое время в Фонде Егора Гайдара.

«Звезды сошлись так, что я стала координатором движения в защиту прав избирателей в Алтайском крае. Постараюсь сделать так, чтобы наблюдателей стало больше, а выборы честнее и свободнее», - написала она.