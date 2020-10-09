Скончался бывший главный федеральный инспектор в Алтайском крае Виктор Власов

Новости 09.10.2020 9:48 1145

9 октября на 71 году жизни умер Виктор Власов, который в двухтысячных работал федеральным инспектором при полпреде по СФО и главным федеральным инспектором в Алтайском крае. Об этом «Политсибру» рассказал источник. Информацию подтвердили и в аппарате действующего инспектора.

По нашим данным, у Власова было онкологическое заболевание. Коронавируса не было.

Прощание состоится в субботу, 10 октября, в ритуальном зале по адресу ул.Титова 9а. С 12.20 до 14.20.

Виктор Власов родился 10 декабря 1949 года в Жданове (Мариуполе) Донецкой области Украинской ССР.

Главным федеральным инспектором в Алтайском крае был назначен в октябре 2006 года. В этой должности проработал до апреля 2011 года (тогда на его место был назначен Михаил Чугуев).

С 2000 по 2006 годы Виктор Власов занимал пост федерального инспектора аппарата полпреда в Алтайском крае. А еще ранее в разные годы работал инженером на заводе «Алтайсельмаш» в Рубцовске, инструктором в комитете ВЛКСМ и КПСС, служил в МВД, был замначальника контрольно-аналитического управления администрации Барнаула и начальником службы безопасности ООО «Алтайкапиталбанк».

«Политсибру» приносит соболезнования его родным и близким.