Треть депутатов Республики Алтай намерены выразить вотум недоверия губернатору Хорохордину

Новости 29.09.2020 17:19 1463

14 депутатов Эл Курултая Республики Алтай предложили выразить вотум недоверия действующему главе региона Олегу Хорохордину. Такое заявление прозвучало на заседании во вторник, 29 сентября, сообщает источник «Политсибру».

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С таким предложением выступил руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай» Аскар Тулебаев и еще 13 депутатов (в том числе и из фракции КПРФ). Он заявил о необходимости провести процедуру выражения вотума недоверия Хорохордину «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Депутаты предложили собрать по этому поводу внеочередную сессию. Мотивы отразили в обосновании, которое передали председателю парламента, но вслух не зачитывали.

Кроме того, депутаты не согласовали кандидатуру Динары Култуевой на должности заместителя председателя правительства по социальным вопросам, которую предложил Хорохордин.

UPD: сразу после выступления Тулебаева слово взяла Мария Демина, которая поддержала коллег.