Треть депутатов Республики Алтай намерены выразить вотум недоверия губернатору Хорохордину

14 депутатов Эл Курултая Республики Алтай предложили выразить вотум недоверия действующему главе региона Олегу Хорохордину. Такое заявление прозвучало на заседании во вторник, 29 сентября, сообщает источник «Политсибру».
С таким предложением выступил руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай» Аскар Тулебаев и еще 13 депутатов (в том числе и из фракции КПРФ). Он заявил о необходимости провести процедуру выражения вотума недоверия Хорохордину «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Депутаты предложили собрать по этому поводу внеочередную сессию. Мотивы отразили в обосновании, которое передали председателю парламента, но вслух не зачитывали.
Кроме того, депутаты не согласовали кандидатуру Динары Култуевой на должности заместителя председателя правительства по социальным вопросам, которую предложил Хорохордин.
UPD: сразу после выступления Тулебаева слово взяла Мария Демина, которая поддержала коллег.
«Олег Леонидович, мы с вами год работаем, и вы почему-то считаете, что все проблемы в Республики Алтай созревают в наших головах. А на самом деле у нас все хорошо и благополучно, нет никаких проблем. Это вызывает недовольство вашей работой и возглавляемого вами правительства. С каким бы вопросом ни обратишься, с тем и уходишь обратно. В чем вы поистине поднаторели, так это обвинять нас в лукавстве. Все, что мы предлагаем, исходит из благих намерений. Мы тоже хотим, чтобы республика жила лучше и не плелась в хвосте», - сказала она.