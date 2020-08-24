За что отправлен в отставку алтайский вице-губернатор?

Новости 24.08.2020 10:55 2443

Почему Алексей Тюхтенев, несколько десятилетий подвизавшийся на госслужбе, решил вдруг покинуть пост куратора внутренней политики? Первую отставку в правительстве Олега Хорохордина проанализировал портал «Новости Горного Алтая».

Интервью главным оппозиционерам, голословные обвинения в адрес правительства, попытка поссорить главу республики с первым председателем правительства Владимиром Петровым и спикером Госсобрания Владимиром Тюлентиным, а также полная неспособность решать политические кризисы в районах. Всё это, по мнению издания, и привело Тюхтенева к отставке.

Политические кризисы в районах республики

В числе важнейших провалов Тюхтенева издание называет политические скандалы в районах Республики Алтай, с которыми бывший первый вице-премьер справиться не сумел.

Кош-Агачский район

Так, упоминается конфликт между основным составом райсовета и представителями «Справедливой России» в Кош-Агачском районе. Разбирательств не последовало, Тюхтенев не вмешался. Напомним, что ситуацию комментировал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, обвинивший власти в «гонениях по политическим мотивам».

Улаганский район

Угрожающая ситуация складывалась также в Улаганском районе – окружение Тюхтенева было настроено против его руководителя Владимира Челчушева. По данным НГА, его пытались поссорить со спикером райсовета Никитой Саниным.

Онгудайский район

Далее последовал Онгудайский район. НГА приводит информацию от местных политиков, согласно которой Алексей Тюхтенев и один из высокопоставленных членов республиканского отделения «Единой России», часто встречались с представителями местного райсовета. После этих поездок депутаты отправили в отставку главу района – Андрея Мунатова. «Политсибру» уже писал о подробностях этого кризиса.

Сообщается, что Глава республики Олег Хорохордин прямо поручил Тюхтеневу добиться сбора кворума депутатов и ликвидировать кризис. Однако, последний этого не сделал. Более того, издание отмечает, что, несмотря на прямые рекомендации региональной и федеральной (!) власти, Тюхтенев поддерживал отставку Мунатова, усугубляя ситуацию.

По данным портала, в настоящее время депутаты и главы сельсоветов указывают, что у истоков конфликта в Онгудае, фактически, стоял именно Тюхтенев. При этом, когда процесс пошел не по «революционному» сценарию, то он самоустранился от решения проблемы и не принимал должных мер для урегулирования этих вопросов. Это, в частности, привело к тому, что на общероссийском голосовании некоторые сёла показали низкий уровень поддержки президентских инициатив.

Также сообщается, что Тюхтенев неоднократно заявлял о необходимости замены глав сразу многих районов.

Отвечать за Тюхтенева приходилось Хорохордину

Председатель алтайского Союза писателей Бронтой Бедюров указывал Олегу Хорохордину, что информационную повестку в республике формируют не официальные «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», а частный оппозиционный «Листок», с которым как раз и связан Тюхтенев.

Погашение конфликта в редакции «Алтайдын Чолмоны» тоже должно было лечь на плечи Тюхтенева, однако и в этом он участвовать не стал. Напомним, часть сотрудников подписала письмо, в котором «нападала» на главреда. Своих кандидатов на его замену немедленно представили некоторые оппозиционеры и функционеры. Отвечать на письмо пришлось самому Хорохордину.

Также Алексей Тюхтенев не явился на встречу Олега Хорохордина с представителями первых составов Правительства и Верховного совета депутатов. На их вопросы, в том числе, адресованные Тюхтеневу, отвечать пришлось, опять же, самому алтайскому главе.

«Все валим на первое лицо, а у нас не дорабатывает средний управленческий слой», – заметил тогда Бронтой Бедюров.

Мнения экспертов

«На протяжении последних шести месяцев мы постоянно наблюдаем за тем, как то одно, то другое районное собрание депутатов либо пытается сместить главу района, либо «воюет», отменяя сессии и не принимая какие-либо постановления. Это большой и явный провал работы именно внутриполитического блока», – отмечает политтехнолог Константин Лукин.

Он также указал, что Олег Хорохордин в течение двух месяцев непрерывно выезжал в районы. По мнению политолога, Алексей Тюхтенев являлся ставленником местных элит, а Хорохордин, формирующий собственную команду, будет избавляться от таковых (а также «бердниковских») в первую очередь.

Местный Telegram-канал «Лысый бурундук» высказался ещё категоричнее:

«На своем посту Тюхтенев не занимался ничем кроме склок с аппаратом правительства и лоббированием бизнес-интересов своего круга».

Что касается бизнеса, то о его наличии Тюхтенев проговорился сам в пылу разговора с руководителем партии «Парнас» в Республике Алтай Сергеем Михайловым. На вопрос, чем чиновник планирует заниматься после отставки, Тюхтенев ответил: «Да у меня спектр обильный… снова вернусь к тому бизнесу, которым занимался в Новосибирске».