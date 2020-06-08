Втрое больше: что рассказала Госинспекция о нарушениях в сфере долевого строительства в Алтайском крае

За 8 месяцев 2020 года Госинспекция Алтайского края провела 639 контрольных мероприятий в секторе долевого строительства. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ведомства докладе.
Специалисты проанализировали 196 проектных деклараций и 297 ежеквартальных отчётов застройщиков, а также проверили выполнение 34 предписаний инспекции. Рассмотрено 149 отчетных документов застройщиков (в аналогичном периоде 2019 года – 165), из которых 78 содержали различные нарушения, что превышает аналогичный показатель 2019 года втрое.
С начала года возбуждено 35 дел об административных правонарушениях в сфере долевого строительства, вынесено 38 постановлений о привлечении к административной ответственности. По 19 постановлениям, в связи с совершением поднадзорными субъектами правонарушения впервые или являющимися субъектами среднего и малого предпринимательства, вынесены предупреждения. По 19 постановлениям в качестве наказания назначены административные штрафы на общую сумму 635 тысяч рублей.
За январь-август 2020 года в инспекцию поступило 12 проектных деклараций застройщиков, планирующих осуществлять строительство объектов с привлечением денежных средств дольщиков. Все получили заключения о соответствии.
Также за восемь месяцев Госинспекцией рассмотрено 76 обращений граждан. 47 – по неоднократному переносу сроков сдачи домов, девять – по вопросам восстановления прав дольщиков проблемных объектов (ООО СК «Строй-Тактика», ООО «УК-Центр»), столько же – по вопросам устранения недостатков, выявленных при осмотре объекта. Четыре обращения поступило по вопросам разъяснения порядка взыскания неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства и семь – по иным вопросам.
23 сентября в алтайском следкоме прошло межведомственное совещание с участием представителей прокуратуры по вопросу восстановления прав дольщиков. При наличии признаков преступления, связанных с мошенничеством, либо халатными действиями должностных лиц, обещано возбуждение уголовных дел.
Мэрия Барнаула провела совещания после митинга обманутых дольщиков