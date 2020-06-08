Втрое больше: что рассказала Госинспекция о нарушениях в сфере долевого строительства в Алтайском крае

Новости 29.09.2020 14:55 888

За 8 месяцев 2020 года Госинспекция Алтайского края провела 639 контрольных мероприятий в секторе долевого строительства. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ведомства докладе.

Специалисты проанализировали 196 проектных деклараций и 297 ежеквартальных отчётов застройщиков, а также проверили выполнение 34 предписаний инспекции. Рассмотрено 149 отчетных документов застройщиков (в аналогичном периоде 2019 года – 165), из которых 78 содержали различные нарушения, что превышает аналогичный показатель 2019 года втрое.

С начала года возбуждено 35 дел об административных правонарушениях в сфере долевого строительства, вынесено 38 постановлений о привлечении к административной ответственности. По 19 постановлениям, в связи с совершением поднадзорными субъектами правонарушения впервые или являющимися субъектами среднего и малого предпринимательства, вынесены предупреждения. По 19 постановлениям в качестве наказания назначены административные штрафы на общую сумму 635 тысяч рублей.

Кроме того, ведомство провело 10 внеплановых документарных проверок восьми юридических лиц, привлекающих деньги дольщиков. Выявлено 19 нарушений, выдано восемь предписаний об их устранении. Одно из них в установленный срок не выполнено.

Новые декларации

За январь-август 2020 года в инспекцию поступило 12 проектных деклараций застройщиков, планирующих осуществлять строительство объектов с привлечением денежных средств дольщиков. Все получили заключения о соответствии.

Обращения дольщиков

Также за восемь месяцев Госинспекцией рассмотрено 76 обращений граждан. 47 – по неоднократному переносу сроков сдачи домов, девять – по вопросам восстановления прав дольщиков проблемных объектов (ООО СК «Строй-Тактика», ООО «УК-Центр»), столько же – по вопросам устранения недостатков, выявленных при осмотре объекта. Четыре обращения поступило по вопросам разъяснения порядка взыскания неустойки за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства и семь – по иным вопросам.

Ведомство отмечает, что большинство вопросов поступает от участников строительства, которые должным образом не осведомлены о конечных сроках завершения строительства их домов и не обладают актуальной информацией о ходе строительных работ на объекте.

Защиту прав дольщиков обсудили также в следственном комитете

23 сентября в алтайском следкоме прошло межведомственное совещание с участием представителей прокуратуры по вопросу восстановления прав дольщиков. При наличии признаков преступления, связанных с мошенничеством, либо халатными действиями должностных лиц, обещано возбуждение уголовных дел.

Вопросы восстановления прав участников долевого строительства многоквартирных домов поставлены на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.