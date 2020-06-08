Мэрия Барнаула провела совещания после митинга обманутых дольщиков

Новости 08.06.2020 19:00 73

В субботу, 6 июня, дольщики барнаульского долгостроя по адресу пр.Ленина, 195А организовали митинг, который перешел в палаточный лагерь. Они намеревались привлечь внимание краевых властей к их проблеме. Об этом пишет «МК на Алтае».

В связи с пандемией, большинству дольщиков стало сложно оплачивать ипотеку и съемное жилье. Объект обещали достроить еще в сентябре 2017 года, но застройщик – компания «ПР-Холдинг» постоянно задерживала сроки. На сегодняшний день, строительство полностью приостановлено.

Земля под застройку арестована судебными приставами, привлекать инвестиции за счет продажи квартир, застройщик не может. Люди отчаялись. Многие боятся остаться на улице.

На следующий день, 7 июня, в мэрии Барнаула состоялось совещание на эту тему.

«В январе 2018 года службой судебных приставов был наложен запрет на осуществление регистрационных действия в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам. С указанного времени застройщик получает отказы в согласовании сделок по продаже свободных от обязательств квартир и помещений, что, по его мнению, не позволяет увеличить темпы работ на объекте», – сообщается на сайте мэрии.

Действия приставов теперь намерены проверить на соответствие закону. Этим займутся органы прокуратуры. Срок действия разрешения на строительство дома истекает 26 июня. Все работы на объекте ведутся без нарушений проектно-сметной документации.

В понедельник, 8 июня, в мэрии было назначено заседание, на которое уже пригласили судебных приставов. Мэр Барнаула Вячеслав Франк уточнил, что ситуация находится под контролем.