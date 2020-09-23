Взятки гладки. Бывшая замглавы алтайского Минздрава отделалась штрафом за коррупцию

Новости 23.09.2020 9:45 1228

Бывшую замглавы Минздрава Алтайского края Елена Кравец приговорили к штрафу в размере 4,5 млн рублей. Обвинение просило семь лет колонии и штраф в размере 45 млн рублей (20-кратный размер взятки). Об этом пишет «Толк».

Елене Кравец инкриминирована взятка в особо крупном размере, полученная в форме дорогостоящего ремонта квартиры. В своём последнем слове Кравец просила не назначать ей реальный срок, указывая на досудебное соглашение, результаты которого «известны в СМИ». Очевидно, речь идёт о недавнем нашумевшем задержании вице-губернатора Ирины Долговой.

По словам Кравец, она 35 лет честно работала с утра до позднего вечера на благо населения Алтайского края. В содеянном раскаивается. Кравец заявила, что, оставаясь на свободе, может быть полезна для общества, работать в общественных или пациентских организациях. Руководящие должности в органах власти суд запретил ей занимать в течение пяти лет.

По данным обвинения, в 2016-2019 годах Кравец получила взятку в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя компании за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.