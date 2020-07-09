Бывший замглавы алтайского Минздрава пойдёт под суд по обвинению во взяточничестве

Новости 09.07.2020 10:20 1623

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра здравоохранения Алтайского края Елены Кравец. Она обвиняется в получении особо крупной взятки в виде ремонта квартиры на 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, Кравец получила взятку от поставщика дорогостоящих лекарственных препаратов для нужд Минздрава. Кравец определяла его в качестве единственного поставщика без проведения необходимых законных процедур, а также информировала предпринимателя о предстоящих аукционах и лично подписывала юридически значимые документы, чем обеспечивала внесение в аукционную документацию заранее предоставленных фирмой характеристик планируемых к поставке медицинских препаратов и, как следствие, признание его победителем электронных аукционов.

Генпрокуратура РФ сообщает о заключении 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.

За данные услуги обвиняемая в период 2018-2019 (по данным Генпрокуратуры РФ - 2016-2019) годов получила взятку в виде дорогостоящей кухни, техники, плитки, сантехники и сторойматериалов для ремонта своей квартиры на общую сумму более 2 миллионов 268 тысяч рублей.

Елена Кравец задержана 25 сентября 2019 года. Экс-чиновница признала вину в полном объеме. Её имущество и счета на общую сумму свыше 8 млн рублей арестованы. Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд.