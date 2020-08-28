Глубокое бурение – как решается проблема водоснабжения в алтайских сёлах

Новости 28.08.2020 11:10 1533

В конце августа очередные два села в Алтайском крае обзавелись новыми водными скважинами, передаёт пресс-служба регионального Минстроя. Почему это важно и как на Алтае в целом обстоят дела с водоснабжением, разбирался «Политсибру».

Где и почему бурили новые водные скважины

Новые скважины появились в Зудилово и Новокраюшкино в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами». Общая стоимость работ составила около 7 млн рублей, источником финансирования выступил краевой бюджет.

Первый замглавы Первомайского района Дмитрий Шипунов рассказал, что летом здесь неоднократно возникали перебои водоснабжения – давление в системе падало ниже критического минимума. Приходилось организовывать подвоз воды и даже вводить режим ЧС.

«Система старых инженерных коммуникаций подверглась существенному износу. При этом, территория, например, Зудиловского сельсовета динамично развивается и к эксплуатации сетей подключаются всё новые и новые потребители. Соответственно, нагрузка на существующую систему центрального водоснабжения постоянно возрастает», – рассказал замглавы.

По словам Шипунова, заявку на бурение новых скважин алтайский Минстрой рассмотрел в оперативном порядке, так же быстро были заключены муниципальные контракты и начаты буровые работы. К настоящему моменту они уже завершены. Глубина каждой скважины достигает 120 метров, мощность составляет 40 кубометров. Объекты уже подключены к действующим сетям центрального водоснабжения, подрядчикам осталось только завершить обустройство санитарной зоны. Подача воды гражданам возобновлена и осуществляется в штатном режиме.

Что показала выездная проверка

Специалисты регионального Минстроя выехали в Зудилово с проверкой, встретились с местными жителями. Одна из селянок рассказала, что впервые за 20 лет у неё нормально заработали душ и стиральная машина. По её словам, водонапорная башня пребывала в аварийном состоянии и село рисковало остаться вовсе без централизованного водоснабжения. Она напомнила, что в селе проблемы с водой – это ещё и проблемы с поливом огорода. Раньше приходилось тратить на это много времени и сил, поскольку воду приходилось таскать из колодца. Теперь, благодаря новой скважине, этот вопрос также решился.

Особо был отмечен тот факт, что многие жители Зудилово пользуются персональными скважинами, однако это не самое удачное решение с точки зрения санитарии. Как правило, глубина таких личных скважин не превышает 20 метров, поэтому в воду могут попадать песок или известняк. Новая скважина имеет глубину 120 м, поэтому поступающая из неё вода – чище и качественнее.

Работы в Зудилово обошлись более чем в 3,5 млн рублей. Новая водная скважина снабжает водой треть всего местного населения.

Что будет с остальными районами Алтайского края?

Начальник отдела водоснабжения краевого Минстроя Станислав Цыро рассказал, что в текущем году на 75 скважинах проведут техническое перевооружение за счет средств регионального бюджета. Общая стоимость мероприятий составит 222 млн рублей. Ремонты будут продолжаться до конца года – погодные условия для бурения скважин не принципиальны. Ещё на 39 объектах работы уже завершены.

Уже упомянутая выше государственная программа «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» включает в себя подпрограмму «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае». Согласно ей, к концу 2024 года доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна увеличиться до 95,4% (в городах – до 99,45%). В июне указывалось, что обеспеченность населения централизованным водоснабжением в городах края составляет от 90% до 98%, в райцентрах - от 75% до 85%, в селах - от 0% до 50%.

За период действия подпрограммы краевые власти намерены проложить ещё 147,5 км водопроводных и канализационных сетей, а также построить и модернизировать 14 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами. В 2019-2020 годах предусмотрен ремонт более 150 скважин. На все эти мероприятия в совокупности планируется направить 3,3 млрд рублей. 1,1 млрд выделяется краевым бюджетом, 1,5 млрд – федеральным, остальное должно поступить из местных бюджетов и других источников.

Водоснабжение Алтайского края в цифрах:

Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в последние 5 лет остается неизменным и составляет в городах края – 250-350 литров, в районных центрах – 180-200 литров, в сельских населенных пунктах – 20-100 литров.

В Барнауле, Камне-на-Оби и Рубцовске водоснабжение осуществляется от речных водозаборов рек Обь и Алей. Остальные жители края получают артезианскую воду.

Около 85% населения края обеспечено централизованным водоснабжением, около 15% - нецентрализованным (водой шахтных, трубчатых колодцев).

Из 771 муниципалитетов хозяйственно-питьевые общепоселковые водопроводы имеются в 613 муниципальных образованиях, в том числе, в 100% городов и районных центров и 60% сельских населенных пунктов с количеством населения более двух тысяч человек.

В крае насчитывается 1111 водопроводов. Протяженность водопроводных сетей составляет почти 14,4 тысячи км, нуждаются в замене – 6,5 тысяч км (45,3%).