Александр Романенко озвучил этапы модернизации систем водоснабжения в Змеиногорске

Новости 04.06.2020 17:30 1914

Председатель АКЗС Александр Романенко провел выездное совещание в четверг, 4 июня. На нем он оценил процесс работ по модернизации объектов водоснабжения в Змеиногорске. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Он посетил проблемные объекты и обсудил программу по решению проблем с центральным городским водоснабжением. В беседе приняли участи представителями регионального Минстроя, глава района и руководители коммунальных организаций.

По словам главы Змеиногорского района Евгения Фролова, с начала текущего года в центральной и подгорной части Змеиногорска, а также в районе больничного городка наблюдаются перебои с водоснабжением. Сама система водоснабжения при этом серьезно изношена.

Водоснабжение в городе организовано с помощью центрального водозабора (на восемь скважин) и ряда ведомственных скважин. Он был введен в эксплуатацию в 1964 году. В пиковый сезон на трубопроводе бывает по два-три порыва в сутки. Поломки в ряду скважин заставили руководство подключить абонентов на центральный водопровод. Но это привело к дополнительной нагрузке и проблемам с водоснабжением.

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Романенко посетил и скважину микрорайона «Янтарный», где сейчас ведутся бурильные работы. В сентябре прошлого года она вышла из строя, а в мае 2020 года бюджет края выделил на ее ремонт 1,9 млн рублей. Пробивку новой скважины планируется провести в период с 1 по 15 июня.

Еще одной точкой маршрута стала скважина, принадлежащая ОАО «Змеиногорское АТП». На нее пришлась часть нагрузки микрорайона «Янтарный».

«В краткосрочной перспективе принято решение, что Змеиногорск запустит в действие по крайней мере четыре скважины, которые будут локально снабжать микрорайоны и даже попытается пустить их в общую сеть, чтобы запитать не только микрорайоны, но и город в целом. Сейчас исследуются скважины центрального водозабора, и решено пробурить одну-две скважины, чтобы получить резерв для общей подпитки системы водоснабжения», - рассказал Александр Романенко.

Помимо этого, участники совещания договорились о капитальном ремонте сетей городского водопровода. Заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Дмитрий Власов отметил, что Змеиногорск может попасть в ремонтную программу 2021 года. Для этого следует подготовить ряд документов. Председатель АКЗС взял вопрос на свой личный контроль.

«По оценкам специалистов, в сетях города идет большая потеря воды. Она просто не доходит до потребителей. Вторая часть решения - задачи на перспективу. Надо заказывать проект для новой площадки по снабжению водой Змеиногорска. Геологоразведочные результаты говорят о том, что в 2,5 километрах от существующего водозабора есть площадка с хорошими запасами воды», - сказал председатель АКЗС.

Также, по словам спикера краевого парламента, главный вопрос стоит не в финансовой стороне, а в организационно-технических моментах.

«Часть вопросов будет решаться за счет местного бюджета, но в большей части краю надо будет помогать», - подвел итог Александр Романенко.