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Поликлиника на Южном лишилась капремонта из-за коронавируса

Новости
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В 2020 году в поликлинике № 10 на улице Белинского должен был пройти капитальный ремонт, но из-за ситуации с инфекцией COVID-19 деньги учреждение получит только в следующем году. Об этом во время онлайн-конференции на сайте краевого парламента сообщил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

На ремонт поликлиники из краевого бюджета выделили 24 млн рублей.

«Однако, в связи с реализацией Плана первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края в условиях ухудшения ситуации, вызванной с распространением новой коронавирусной инфекции, средства краевого бюджета были частично перераспределены», - сказал депутат.

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И добавил, что провести капремонт здания в этом году «не представляется возможным». Деньги выделят в следующем году.

Но при этом часть работ будет и в 2020-м. Там заменять лифт, отремонтируют помещений для размещения рентгенаппарата и флюорографа.

А для жителей новых коттеджных поселков построят врачебную амбулаторию в Бельмесево. Правда, когда именно, Лазарев не сказал. А лишь уточнил, что сделано это будет в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, разработанной до 2024 года.

Также Александр Лазарев сообщил, что сейчас идет ремонт здания старого онкодиспансера на Матросова, куда планируется перевести поликлинику горбольницы № 3, которая пока находится на Бехтерева. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: yandex.ru/maps

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

111

была больница №10, стала поликлиника №10...

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