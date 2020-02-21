Ползучая оптимизация: какие медучреждения потерял Алтайский край в 2019 году

Новости 21.02.2020 14:10 87

На очередном заседании Бийской городской Думы глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов объявил, что городское здравоохранение будет «укрупнено». Произойдет это благодаря присоединению к больнице №2 еще двух больниц - № 3 и 4. Решение связано с дефицитом врачей, которые увольняются по ряду причин. "Политсибру" решил вспомнить, какие еще медучреждения оказались оптимизированы в регионе в прошлом году.

Закрытие роддомов

В Бийске

Стоит отметить, что бийские медучреждения не в первый раз оказываются в центре внимания СМИ. Так, осенью прошлого года, встал вопрос о закрытии местного роддома №2. Причиной послужило двукратное снижение рождаемости (с 5000 матерей в 2017 году до 2700 в 2019-м – прим.ред).

Из-за этого встал выбор о целесообразности содержания родильных отделений в больнице №2 и ЦГБ, рассчитанный на 3500 пациенток. Врачам и акушерам из оптимизированного роддома предложили новую работу, а здание частично закрыли: на первых двух этажах разместили женскую консультацию. Третий и четвертый этажи роддома сохранят в стерильном виде на тот случай, если в ЦГБ произойдет вспышка инфекции или понадобиться ремонт.

В Новоалтайске

Еще один роддом был закрыт в Новоалтайске. Связано было с той же причиной – падение рождаемости. Только за 2018 год в новоалтайском роддоме родилось 379 детей, а в 2019 почти в два раза меньше – 114. Несмотря на это, жители города вышли на митинг и заявили, что многим теперь придется ехать рожать в Барнаул за 20 км, вместо того, чтобы сделать это в Новоалтайске, роддом которого покрывал и несколько районов. Стоит сказать, что в Новоалтайске живет около 70 тысяч человек, а вместе с соседними муниципалитетами суммарная численность жителей составляет около 250 тысяч.

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По информации Минздрава, врачи закрывшегося медучреждения уже трудоустроены на новые места работы.

В Кулундинском районе

В начале декабря по району поползли слухи о закрытии родильного отделения в Кулундинской районной больнице. Поводом стало его закрытие на капитальный ремонт. Роженицам пришлось ездить в Барнаул и Славгород. Позднее главврач больницы Александр Михайлык и краевой Минздрав опровергли слухи.

Другим районам «повезло» меньше. Так за 2019 год были закрыты родительные отделения в Усть-Пристани, Усть-Калманке, Панкрушихе и Малиновом озере.

Оптимизация = присоединение

В Михайловском районе

Отдельного внимания заслуживает больница в Малиновом озере, за которую несколько лет боролись местные жители, общественники и депутаты, но 22 августа 2019 года губернатор Виктор Томенко поставил в этой истории точку в виде подписи под соответствующим постановлением.

Согласно документу медсанчасть присоединялась к Михайловской ЦРБ. В итоге инфекционное и хирургическое отделения, а также роддом перестали находиться в шаговой доступности для поселка городского типа.

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Другие больницы

В разное время возникали вопросы по Панкрушихинской и Бурлинской районных больниц. Однако проблемы там возникали, как правило, с отсутствием врачей, которые не торопились принимать участие в программе «Земский доктор». Этого не скажешь о другой больнице, закрытие или перевод которой вызвали у жителей настоящую панику.

Рубцовский тубдиспансер

Внимание на планы краевого Минздрава по закрытию туберкулезного диспансера привлекла депутат АКЗС Вероника Лапина. Позднее властям пришлось объяснить, что речь идет только о переводе в Лебяженскую туббольницу, которая находится от Рубцовска в 48 км от Рубцовска. Закрытие круглосуточного стационара для больных туберкулезом в городе могло привести к ряду проблем. Местные жители выходили на митинг, выступали с обращениями к губернатору Алтайского края. Глава Минздрава края Дмитрий Попов позже озвучил варианты решения проблемы.

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В итоге было решено отдать под диспансер здание по адресу ул. Октябрьской, 90. На первом этаже нового здания появится кабинет приема больных, блоки для выездной бригады и персонала. Второй этаж полностью займет дневной стационар. Однако круглосуточный стационар так и останется в селе Лебяжье.

Барнаул

«Шинники» и «Моторщики»

В конце декабря 2019 года стало известно о соединении барнаульских горбольниц № 11 и №12.

По словам министра Дмитрия Попова, эти два учреждения структурно дублируют друг друга и находятся территориально на одной площадке, что ограничивает перспективы их развития. При этом, краевая клиническая больница скорой помощи существует лишь одна – в центре Барнаула, на улице Димитрова (БСМП). Это привело к тому, что было решено создать вторую больницу и закрепить за ней другую половина города, что позволит сократить время транспортировки пациентов и разгрузить врачей БСМП. Отмечается, что пациентов скорой помощи не придется возить из стационара в стационар, поскольку все необходимые специалисты будут присутствовать в одном учреждении.

Аптеки – льготные лекарства

С начала 2020 года в Барнауле изменились адреса ряда пунктов выдачи льготных лекарств. По данным регионального Минздрава, это связано с переводом аптек №132 и № 306 в собственность Алтайского края.

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Это привело к огромным очередям. Проблему заметили депутаты Барнаульской гордумы от «Справедливой России». Они передали соответствующие запросы в прокуратуру и Минздрав Алтайского края.

Скорая помощь

Отметим, что вопросы жителей края и многих депутатов возникают и к новому формату вызова экипажей скорой помощи. На проблему обратили внимание рубцовские журналисты, на руках которых умер пожилой мужчина.

Еще более радикально высказался депутат Локтевского райсовета Павел Митрофанов.

Новая система заключалась в единой диспетчерской службы Барнаула, которая распределяла поступающие вызовы. Поводом для такого формата стало ДТП, в результате которого погибло восемь человек, а первая бригада скорой помощи прибыла через 27 минут. В Минздраве объяснили, что новая система поможет лучше координировать работу диспетчеров. Несмотря на это рубцовские журналисты заявили, что машина к ним ехала с вызова в Большую Шелковку. А это время в городе находилась реанимационная бригада, которая была свободна.

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Что думает губернатор?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью с журналистами выразил свое отношение к ситуации со здравоохранением в регионе:

«Проблема дефицита кадров в медицине, она, к сожалению, общая для большинства регионов нашей страны. Подходы, которые сегодня вырабатываются, позволят сначала закрыть самые острые потребности, а потом выйти на нормальный механизм работы. Уже действуют программы «Сельский фельдшер», «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность с выплатой подъемных от 500 тысяч до 1 млн, идет целевая работа со студентами медвузов, специальная работа со школьниками, думающими пойти учиться на врачей.Есть ориентиры, на которые край должен выходить по уровню зарплаты, и они выдерживаются. Но в силу того, что экономика в регионе находится на недостаточно высоком уровне, мы не конкурентоспособны в плане привлечения молодых специалистов и удержания опытных. Вопрос такой есть, он системный для края. Только последовательные шаги помогут разрешить эту проблему».

Таким образом, несмотря на реформирование системы здравоохранения, ее сложно назвать совершенной или хотя бы более надежной. К чему приведет политика Минздрава в будущем, остается только догадываться и надеяться на лучшее.

Как ранее сообщил глава региона, примерно 8200 врачей работает в крае, в котором проживает 2,3 млн человек. Учитывая, что в сельской местности живут 42% людей, этого количества врачей недостаточно. На сегодня не хватает от четырех до шести тысяч медиков. В связи с тем, что их нет, работает система совместительства, на которой находится более 70% врачей.