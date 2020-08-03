В Барнаульском похоронном доме попрощались с погибшей на турбазе семьёй

Новости 03.08.2020 14:45 659

Тела семьи погибших Иосифа Кременских, его супруги и двоих детей обнаружили 31 июля в номере туристической базы, куда они приехали на отдых. Следственно–оперативная группа, которая несколько дней работала на месте происшествия определила, что смерть наступила в результате отравления угарным газом, передаёт алтайский следком.

По данным правоохранительных органов, в ночь на 27 июля директор турбазы распорядился занести в бойлерную, расположенную под жилыми номерами, генераторы. Предполагалось, что они должны обеспечить работу насосной станции и системы водоснабжения базы.

Следователи и специалисты Роспотребнадзора провели следственный эксперимент. Они выяснили, что работа генератора в бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом концентрация угарного газа превысила предельно допустимые нормы.

В итоге владельцу туристической базы «Глобус» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).