О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

В Барнаульском похоронном доме попрощались с погибшей на турбазе семьёй 

Новости
659
0

Тела семьи погибших Иосифа Кременских, его супруги и двоих детей обнаружили 31 июля в номере туристической базы, куда они приехали на отдых. Следственно–оперативная группа, которая несколько дней работала на месте происшествия определила, что смерть наступила в результате отравления угарным газом, передаёт алтайский следком.  

По данным правоохранительных органов, в ночь на 27 июля директор турбазы распорядился занести в бойлерную, расположенную под жилыми номерами, генераторы. Предполагалось, что они должны обеспечить работу насосной станции и системы водоснабжения базы. 

Следователи и специалисты Роспотребнадзора провели следственный эксперимент. Они выяснили, что работа генератора в бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом концентрация угарного газа превысила предельно допустимые нормы. 

В итоге владельцу туристической базы «Глобус» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Задержан директор турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника

Задержан директор турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника

Новости

Семья алтайского чиновника предположительно отравилась выхдлпами от дизель-генератора

1116

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000