Задержан директор турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника

Новости 03.08.2020 9:35 1115

Следственный комитет СК России по Алтайскому краю возбудил еще одно уголовное дело по факту гибели семьи Кременских на турбазе «Глобус». Следователи обнаружили признаки предступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в период с 26 по 31 июля 2020 года семье 51-летнего жителя города Барнаул, которая разместилась на туристической базе «Глобус» в селе Ая, оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Как сообщает Life shot, в день заселения семьи на турбазу был дождь и выключили свет. Чтобы обеспечить гостиницу электричеством, в подсобке запустили дизельные генераторы. Дверь для вентиляции открыли, но... Предварительной причиной смерти семьи, следком Алтайского края назвал отравление угарным газом.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор базы Виктор Королев. По некоторым данным, злополучные генераторы он ставил лично. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Напомним, 31 июля на туристической базе «Глобус» была обнаружена мертвой семья начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края турбазе была Иосифа Кременских. Среди погибших сам Иосф Кременских, его жена Оксана и дети 16 и 10 лет.