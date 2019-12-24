Алтайский край вошёл в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции

Новости 18.06.2020 13:30 164

Алтайский край вошёл в Топ-10 субъектов РФ с наиболее низким уровнем коррупции. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на доклад главы Генпрокуратуры РФ Игоря Краснова.

В качестве иллюстрации «Политсибру» приводит ниже статистику Генпрокуратуры РФ по таким преступлениям, как получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями в Алтайском крае.

Помимо Алтайского края, в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции вошли: Хакасия, Ингушетия, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и ЯНАО. Наиболее коррумпированными оказались: Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

По словам Краснова, в целом по России выявляемая коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей.

Наибольшая доля коррупционных преступлений совершается при освоении бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной, правоохранительной деятельности и ЖКХ.