Топ самых громких уголовных дел в Алтайском крае за 2019 год

Новости 24.12.2019 15:10 3378

В 2019 году Алтайский край отметился рядом резонансных уголовных дел, возбужденных в отношении известных политиков, чиновников и правоохранителей. «Политсибру» собрал подборку самых нашумевших процессов уходящего года. Пять приговоров по уголовным делам уже вынесено. Все обвинительные. Расследование еще семи резонансных эпизодов продолжается.

Депутаты

Андрей Волков

Одним из самых запоминающихся стало дело депутата АКЗС Андрея Волкова. Его обвинили в присвоении и растрате средств управляющей компании, а 6 ноября текущего года признали виновным. По данным следствия, он присвоил 43 млн рублей, которые поступили в его УК от жителей в виде коммунальных платежей, но до конечного поставщика услуг не дошли.

Суд приговорил Волкова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Во время расследования его членство в «Единой России» было приостановлено, позднее Волков сам заявил о своем выходе из партии. Формально он пока еще остается членом парламента и намерен обжаловать приговор.

Ирина Теплова

Дело депутата Тепловой расследовалось с мая 2018 года. Ее признали виновной в пособничестве при растрате и назначили четыре года условно и штраф в размере 1 млн рублей.

Кроме Тепловой, было еще два фигуранта: бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, ушедший из жизни в 2016 году. Вместе с ним по делу проходил Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора. Ущерб оценили в 100 млн рублей.

По данным следствия, они разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Последний также получил четыре года условно и штраф в размере 1 млн рублей. Что касается Александра Жаркова, то в связи с его смертью уголовное дело было прекращено.

Пока Теплова остается депутатом АКЗС, однако если обвинительный приговор устоит в суде второй инстанции, вероятно, расстанется с мандатом. Довыборы по округам Волкова и Тепловой могут пройти в Единый день голосования, 13 сентября.

Правоохранители

Вадим Надвоцкий – бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю

Главный борец с коррупцией в Алтайском крае был арестован сотрудниками ФСБ осенью 2018 года. По данным СК, с 2016 по 2018 год Надвоцкий получил взятку в особо крупном размере от исполнительного директора двух аффилированных между собой компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение. На протяжении трех лет он получил около 12,9 млн рублей.

В ходе следствия он полностью признал вину. Суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима, также ему назначен штраф 25,8 млн рублей.

Роман Ланцов – заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу

В 2019 году суд начал рассматривать дело Романа Ланцова, которого обвиняют в отмывании денежных средств. Следствие обвинило его в покровительстве группе лиц, занимающихся незаконной финансовой деятельностью. Сам Ланцов ранее рассказал «Политсибру» о ходе своего дела и отсутствии в нем каких-либо доказательств, кроме показаний некоего Игонина, которому за отмывание нескольких сотен млн рублей дали более двух лет условно.

По версии замначальника ОЭБ по Барнаулу, его специально подставляют, чтобы отвести подозрение от настоящего покровителя Игонина.

Игорь Варнавских – бывший начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Барнаулу

Игорь Варнавских и его знакомый признаны виновными в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан. Судом и следствием установлено, что в 2018 году барнаулец ввел в заблуждение одного из руководителей коммерческой организации города, предложил ему незаконно получить информацию о телефонных соединениях его делового партнера. Чтобы осуществить задуманное, он обратился к начальнику барнаульского отдела полиции Игорю Варнавских с просьбой оказать содействие. Полицейский использовал свое служебное положение и передал информацию своему знакомому.

Барнаулец был задержан при попытке получения от предпринимателя 50 тысяч рублей за услугу. Подсудимые в итоге полностью признали свою вину. Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, его знакомому – 140 тысяч рублей. С учетом отбытого времени содержания под стражей – окончательное наказание осужденным назначено в виде штрафа 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

Чиновники

Елена Кравец – экс-замминистра здравоохранения Алтайского края

Елена Кравец, которая до прихода на пост главы Минздрава Дмитрия Попова была замминистром, позже стала начальником отдела лекарственного обеспечения Минздрава.

Высокопоставленная чиновница подозревается в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, на нее вышли через сотрудника компании-поставщика. До этого была задержана менеджер компании, которая якобы занимается поставкой лекарственных средств. Сумма ущерба пока не называется. Известно, что 24 сентября Кравец была уволена по собственному желанию.

Алексей Белобородов – экс-управделами губернатора Алтайского края

Несмотря на то, что следствие началось еще в конце 2017 года, активная фаза судебного процесса развернулась в 2019 году. Белобородов обвиняется в получении взятки и растрате. Как сообщает СК, в 2013 году Белобородов заключил ряд договоров и соглашений на выполнение работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов в Алтайском крае со своим знакомым предпринимателем Евгением Фокановым. В качестве награды, с 2013 по 2016 годы Белобородов получил от Фоканова ряд услуг по строительству и ремонту коттеджей, принадлежащих первому. По данными следствия, стройматериалов и услуг было предоставлено на более 3,6 млн рублей.

Белобородов своей вины не признает. Сейчас он находится под домашним арестом. Кстати, его также обвиняли в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Алексей Белобородов распорядился приобрести без тендера для служебных нужд три автомобиля марки «Мерседес» почти за 20 млн рублей. После разбирательств, в конце декабря 2018 года бывший управделами при губернаторе и правительстве края был оправдан по данному делу.

Алексей Каретников – экс-председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула

В конце июля текущего года было возбуждено уголовное дело в отношении Каретникова. Как сообщили следователи, с января по май 2019 года, используя служебное положение, Каретников обеспечил изготовление и лично подписал фиктивные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оказанных одним из ООО городскому спорткомитету услуг по проведению спортивно-массовых мероприятий и использованной для этого продукции.

В итоге он получил 216 тысяч рублей. После получения части суммы он был задержан сотрудниками ФСБ. В данный момент ведется расследование.

Александр Алексеенко – бывший замглавы администрации Барнаула

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали следователи, в течение 2017-2019 годов в Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одной из компаний взятку на общую сумму более 1 млн рублей. Это связано с незаконными действиями в пользу юрлица, то есть за дачу указаний подчиненным о заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Расследование дела продолжается.

Сергей Гончаров – экс-руководитель Горзеленхоза

Бывший руководитель МУП вместе с бывшим главным инженером предприятия предстали перед судом. По данным СК, Гончаров при соучастии и посредничестве главного инженера предприятия требовал от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взятки за заключение и подписание договоров на выполнение различных работ по благоустройству и оказание услуг муниципальному предприятию. Им вменяют незаконное получение 1,4 млн рублей.

На суде они оба полностью признали свою вину. Точка в этом деле может быть поставлена еще до Нового года.

Дмитрий Брызгалов – экс-глава бийского отдела транспорта и связи

Правоохранители обвинили его в том, что он ввел в заблуждение директора МУП «Городской транспортный диспетчерский центр» Бийска. Брызгалов убедил его изготовить документы о перечислении одному из перевозчиков, компенсации в размере более 670 тысяч рублей. Однако на самом деле, размер компенсации составлял около 40 тысяч рублей, поясняет управление СК.

После перечислении средств Дмитрий Брызгалов сообщил перевозчику об ошибочном начислении суммы и попросил вернуть средства. Эти деньги он присвоил. Сам чиновник отказался признавать обвинения. Его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

Дмитрий Маслюк – замглавы Бийска по строительству

Его обвиняют в превышении должностных полномочий, которые повлекли серьезное нарушение прав и интересов граждан с причинением тяжких последствий. Речь идет о многоквартирных домах на улице Спекова, которые были возведены в рамках программы переселения. Там были выявлены множественные нарушения в процессе строительства и приемки помещений.

Маслюк был задержан 18 ноября во время планерки в мэрии и помещен в СИЗО. Однако уже спустя несколько недель чиновника отпустили под домашний арест.