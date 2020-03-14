«Алтайэнергосбыт» напоминает о смене лицевых счетов абонентов-физических лиц

АО «Алтайэнергосбыт» неоднократно информировал своих потребителей-физических лиц о замене уникального идентификационного номера (УИН) на номер лицевого счёта (ЛС) в связи с необходимостью перехода на новую биллинговую систему с начала 2020 года. Однако, в связи с большим количеством обращений клиентов компания отвечает на самые часто задаваемые вопросы.
Абоненты компании-физические лица информировались об изменении номера УИН, в том числе данная информация была трижды размещена на платёжных документах (квитанциях).
Также уточнить номер лицевого счёта можно:
Количество новых ЛС должно быть равно количеству точек учёта по договору с энергокомпанией. Оплату и передачу показаний необходимо производить по каждому ЛС. Во избежание ошибок при указании ЛС при осуществлении платежа, рекомендуется использовать QR-код (разновидность штрих-кода), расположенный в правом верхнем углу квитанции.
Новые показания будут отображаться после того, как абонент введёт новый номер лицевого счёта.
Оплачивать необходимо сумму, которая была начислена абоненту. При этом, если потребителем в течение расчётного месяца не предоставлены показания индивидуального прибора учёта, то начисление за отчётный месяц будет проведено на основании среднемесячного потребления, определённого по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учёта за период не менее шести месяцев. Если по истечении трёх месяцев абонент не предоставляет показания счётчика, расчёт начислений производится исходя из утверждённых нормативов потребления коммунальных услуг.
Если же абонент своевременно передал корректные показания счётчика, то к оплате будет начислена разница между показаниями прибора учёта, которые были переданы в прошлом месяце и текущими.
Оплату можно провести любым удобным способом:
Рекомендуется проверить корректность данных лицевого счёта, при необходимости подключить услугу заново.