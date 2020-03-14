«Алтайэнергосбыт» напоминает о смене лицевых счетов абонентов-физических лиц

Новости 12.03.2020 9:25 524

АО «Алтайэнергосбыт» неоднократно информировал своих потребителей-физических лиц о замене уникального идентификационного номера (УИН) на номер лицевого счёта (ЛС) в связи с необходимостью перехода на новую биллинговую систему с начала 2020 года. Однако, в связи с большим количеством обращений клиентов компания отвечает на самые часто задаваемые вопросы.

Как узнать номер лицевого счёта?

Абоненты компании-физические лица информировались об изменении номера УИН, в том числе данная информация была трижды размещена на платёжных документах (квитанциях).

Также уточнить номер лицевого счёта можно:

Позвонив в контактный центр АО «Алтайэнергосбыт» по бесплатному тел.: 8 (800) 350-55-66;

В «Личном кабинете клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://altaiensb.com/choose_login/);

Обратившись в ближайший офис АО «Алтайэнергосбыт».

На что необходимо обратить внимание при смене УИН?

Количество новых ЛС должно быть равно количеству точек учёта по договору с энергокомпанией. Оплату и передачу показаний необходимо производить по каждому ЛС. Во избежание ошибок при указании ЛС при осуществлении платежа, рекомендуется использовать QR-код (разновидность штрих-кода), расположенный в правом верхнем углу квитанции.

Что делать, если в сервисе «Сбербанк онлайн» отображаются старые показания прибора учёта?

Новые показания будут отображаться после того, как абонент введёт новый номер лицевого счёта.

Можно ли оплатить электроэнергию, если потребитель не знает показаний прибора учёта?

Оплачивать необходимо сумму, которая была начислена абоненту. При этом, если потребителем в течение расчётного месяца не предоставлены показания индивидуального прибора учёта, то начисление за отчётный месяц будет проведено на основании среднемесячного потребления, определённого по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учёта за период не менее шести месяцев. Если по истечении трёх месяцев абонент не предоставляет показания счётчика, расчёт начислений производится исходя из утверждённых нормативов потребления коммунальных услуг.

Если же абонент своевременно передал корректные показания счётчика, то к оплате будет начислена разница между показаниями прибора учёта, которые были переданы в прошлом месяце и текущими.

Какими способами можно оплатить электроэнергию?

Оплату можно провести любым удобным способом:

Через «Личный кабинет клиента» на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт»;

Через отделения и устройства самообслуживания ПАО Сбербанк, а также с помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн»;

Через отделения иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город»;

Через отделения АО «Почта России»;

Через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».

Что делать, если подключена услуга «Автоплатёж»?

Рекомендуется проверить корректность данных лицевого счёта, при необходимости подключить услугу заново.