Промышленники Алтайского края наградили премиями научные коллективы АлтГТУ

Новости 07.02.2020 11:30 146

Во время торжественного заседания научного технического совета Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, посвященного Дню российской науки, Попечительский совет АлтГТУ наградил учёных вуза за достижения в области научных исследований, завершившиеся внедрением в региональную промышленность новой техники, технологий и материалов.

Три трудовых коллектива были удостоены премий Попечительского совета: студенческое конструкторское бюро, которое провело целый комплекс работ по созданию конструкции роторного щелеобразователя; заведующий кафедрой «Строительные материалы» Геннадий Овчаренко совместно с сотрудниками БКЖБИ-2 усовершенствовал технологию крупнопанельного домостроения; доцент кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» Сергей Кулманаков вместе с ООО УК АЗПИ осуществил совершенствование гидравлических узлов топливной аппаратуры аккумуляторного типа с электронной системой управления.

Премиальный фонд составил 150 тысяч рублей.

Исполнительный директор Союза промышленников регионального объединения работодателей Алтайского края, председатель Попечительского совета АлтГТУ Виктор Мещеряков в своем обращении к коллективу ученых отметил, что именно Алтайский государственный технический университет очень тесно и продуктивно работает с промышленниками региона:

«Руководители 31 предприятия составляют Попечительский совет вуза. Ни одна встреча промышленников не проходит без участия АлтГТУ. Вуз подключается к решению всех задач, связанных с разработкой и внедрением новых технологий, производством и обслуживанием техники, повышением квалификации специалистов предприятий. И мы всегда рады идеям и предложениям Политеха».

По его мнению, научные разработки принесут большую пользу не только промышленным предприятиям Алтайского края, но и всей стране.