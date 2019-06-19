Жители Бийска получили платежки за отопление с огромными суммами

Новости 17.12.2019 8:45 269

Жители бийского Заречья жалуются на огромные суммы за отопление и горячую воду, полученные ими в декабре. Подробности – в сюжете «ТОЛКа».

Так, накануне хозяева трехкомнатной квартиры, площадь которой 70 кв.м, должны заплатить за отопление в этом месяце 7 тысяч рублей. В свою очередь, такая же услуга в двухкомнатной квартире обходится в 4,2 тысячи рублей. Плата за ЖКХ в микрорайоне примерно в два раза выше, чем в другой части города. По словам жильцов, по краю у них самый высокий тариф.

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Старший инспектор службы реализации предприятия водоканала Дарья Маклакова: - Существует тариф водоканала, соответственно водоканал всегда производил начисления по своему тарифу, но они разделялись на две части: одна начислялась населению, другая часть возвращалась администрацией. С 1 октября 2019 года полностью вся сумма начисления производится потребителю. После оплаты потребителям данного начисления администрация производит возмещение непосредственно потребителю.

Действительно, социальная помощь поступает потребителю адресно, но при условии, что оплата производится до 10 числа каждого месяца. Почему именно до 10 числа? Почему вместо обещанных 50% помощи, получается 400-500 рублей? Откуда взялись 33 кв.м, на которые идет компенсация? Это далеко не весь перечень вопросов, которые волнуют жителей микрорайона.

Любопытно, по данным Алтайкрайстата, в Бийске самые низкие тарифы на тепло и горячую воду, но это касается только Правобережной части города, а в Заречной части города гражданам приходиться почему-то платить в два раза больше.