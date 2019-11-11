Барнаулец, смертельно ранивший подростка, обвиняется по четырем статьям УК

54-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве 17-летнего подростка, информирует региональный следком.
По данным следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый, будучи пьяным, нанес несколько ножевых ранений 17-летнему подростку, от которых юноша через несколько часов скончался в медучреждении. ЧП случилось в поселке Затон. Мотивом убийства стал конфликт по незначительному поводу. После совершения преступления мужчина скрылся на чердаке одного из жилых домов, при попытке местного жителя задержать его он ранил последнего в ногу.
Расследование уголовного дела продолжается
Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что в 2018 году обвиняемый самостоятельно изготовил огнестрельное оружие, которое хранил до времени обнаружения сотрудниками правоохранительных органов при обыске в его жилище.
Ранее злоумышленник дважды отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений против личности.