В Барнауле задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве двух человек

Новости 11.11.2019 11:50 76

В краевой столице задержан 49-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он подозревается в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По информации ведомства, в период с 7 по 8 ноября 2019 года в одной из квартир города Барнаула подозреваемый из-за ссоры нанес не менее 2 ножевых ранений в область шеи своей 37-летней сожительнице и четырех ножевых удара в шею ее 62-летнему отцу, после чего с места происшествия скрылся.

«Сотрудниками СК и уголовного розыска полиции проделана значительная работа по раскрытию преступления, совершенного в условиях неочевидности – в короткий срок установлена личность подозреваемого и его местонахождение», - говорится в сообщении СК по региону.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.