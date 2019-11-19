Волейболисты Алтай-Кокса взяли серебро на городских соревнованиях

Новости 19.11.2019 17:15 109

Сборная Алтай-Кокса завоевала серебряную медаль открытого первенства Заринска по волейболу.

С заринскими волейболистами соревновались четыре команды заводчан. В результате сборная Алтай-Кокса («Кремень») заняла второе место, уступив победу спасателям 5 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.

На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. Сотрудники участвуют в ежегодной корпоративной спартакиаде. В сезоне 2019 – 2020 годов состязаются 25 команд.

Помимо спартакиады для заводчан проводят «Семейные старты», лыжный турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др. Кроме этого, Алтай-Кокс финансирует участие заводчан в выездных соревнованиях различного уровня.