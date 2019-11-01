Эксперты в Барнауле обсудили, как обезопасить детей в приемных семьях

Новости 31.10.2019 12:20 734

Представители органов опеки, министерства образования Алтайского края и муниципалитетов провели круглый стол по проблемам в сфере опеки и попечительства. Поводом стали несколько случаев жестокого обращения с детьми в приемных семьях Заринского, Залесовского районов, города Заринска. Инициатором встречи выступил депутат Госдумы Александр Прокопьев.

«Собрал здесь всех, чтобы провести своего рода мозговой штурм. К сожалению, за короткий промежуток времени мы стали свидетелями трех негативных эпизодов жестокого обращения с детьми в приемных семьях. Нам необходимо проанализировать проблему и найти выход. Это могут быть, в том числе, нормативные акты», - сказал Прокопьев.

По словам министра образования Максима Костенко, средняя нагрузка на одного специалиста органов опеки составляет более 4,5 тысяч детей. «Это очень много, поэтому вопрос организации оптимальной работы специалистов остается открытым», - пояснил министр. Таким образом одна из проблем на сегодняшний день – недостаточное число соцработников.

Замминистра Лариса Терновая рассказала, что в регионе проживают почти 493 тысячи детей. Из них более 9 тысяч относятся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Надо отметить, что 88,3% таких детей живут в замещающих семьях.

По словам замглавы администрации Заринска Ларисы Исаковой, кризисная ситуация в семье должна решаться в комплексном, межведомственном взаимодействии.

«Работа по методическому просвещению специалистов органов опеки ведется постоянно. Однако методы нуждаются в совершенствовании. В администрации Заринска действует комиссия по определению детей в замещающие семьи. Мы постоянно говорим, что проблемы в приемных семьях есть и с этим нужно работать. К помощи привлекаются разные специалисты. Все зависит только от желания самих семей», - объяснила она.

Врио уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева отметила, что особое опасение вызывает мнение 48% родителей края о допустимости телесных наказаний. Все участники дискуссии сошлись на том, что сегодня подобный вид воспитания недопустим.

Александр Прокопьев высказал мнение, что озвученные предложения должны быть изучены краевым Минобрнауки, добавив, что об оставленных детях может позаботиться и государство, но любовь они могут получить только от родителей. Поэтому нельзя даже после возникновения сложных ситуаций придумывать какие-то лишние ограничительные меры.

«Сложные ситуации в замещающих семьях не должны усугубляться. Их возникновение нужно предупреждать. Необходимо ваши предложения преобразовать в законодательные инициативы, для того, чтобы дети росли в благоприятной обстановке», - подытожил депутат Госдумы.

По итогам круглого стола был озвучен ряд предложений. В их число вошли организация ежегодной диспансеризации для опекунов, создание единой службы опеки в крае, создание общего центра помощи семье и детям, вместо существующей системы, где муниципалитет решает все задачи самостоятельно. Необходима межведомственная информационная поддержка.

Директор «Заринского центра помощи детям» Александр Калабин предложил проработать правила, при которых приемные родители периодически, раз в 3-5 лет подтверждали бы свою квалификацию, как это делают педагоги. Также озвучили необходимость на законодательном уровне обязать всех опекунов, в том числе кровных родственников проходить школу приемных родителей.