Британские СМИ: «Манчестер Юнайтед» может купить барнаульского футболиста Александра Соболева

Новости 05.10.2019 19:00 120

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется российским нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. Такие сведения публикует британский таблоид The Sun. Якобы главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер хочет усилить атаку команды в зимнее трансферное окно и добавил 22-летнего футболиста в список форвардов, которых могут приобрести.

ДК им.Смолова: как идет ремонт в алтайском Доме культуры на деньги футболиста Новости 20.09.2019 11:23 Определенных сроков сдачи объекта нет 620

Напомним, Александр Соболев — воспитанник алтайского футбола. Он начинал свою профессиональную карьеру в барнаульском «Динамо». В списке желаемых приобретений наставника «МЮ» также значатся нападающие Мусса Дембеле («Лион»), Марио Манджукич («Ювентус») и Каллум Уилсон («Борнмут»).

В сезоне 2019-2020 годов Соболев провел 12 матчей в Российской премьер-лиге, забив восемь голов и отдав четыре голевых передачи. По данным портала transfermarkt.de его стоимость составляет 2 млн евро.