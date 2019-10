Британские СМИ: «Манчестер Юнайтед» может купить барнаульского футболиста Александра Соболева

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется российским нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым. Такие сведения публикует британский таблоид The Sun. Якобы главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер хочет усилить атаку команды в зимнее трансферное окно и добавил 22-летнего футболиста в список форвардов, которых могут приобрести.

Напомним, Александр Соболев — воспитанник алтайского футбола. Он начинал свою профессиональную карьеру в барнаульском «Динамо». В списке желаемых приобретений наставника «МЮ» также значатся нападающие Мусса Дембеле («Лион»), Марио Манджукич («Ювентус») и Каллум Уилсон («Борнмут»).

В сезоне 2019-2020 годов Соболев провел 12 матчей в Российской премьер-лиге, забив восемь голов и отдав четыре голевых передачи. По данным портала transfermarkt.de его стоимость составляет 2 млн евро.

Ole Gunnar Solskjaer adds another striker to his transfer list | @mcgrathmikehttps://t.co/6csZ4Ezhme