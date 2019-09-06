Единственное родильное отделение закроют в Новоалтайске

Новости 01.10.2019 7:45 545

Родильное отделение центральной городской больницы (ЦГБ) Новоалтайска сократят из-за нехватки кадров и уменьшения количества родов в городе. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, жители города теперь будут пользоваться услугами родильных отделений Барнаула.

В пресс-службе министерства уточнили, что в 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году - 114.

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Известно, что других родильных отделений в Новоалтайске нет, поэтому для рождения детей жители города будут пользоваться услугами роддомов Барнаула, который расположен на расстоянии 17 км от города-спутника.

На данный момент всем медицинским работникам предложено трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации.

Коммунисты намерены бороться за роддом

Тем временем новоалтайские коммунисты уведомили администрацию города о митинге в связи с закрытием единственного в городе родильного дома.

По словам депутата городского собрания коммуниста Дмитрия Гришина, с 1 октября медперсоналу предложено перейти в другие отделения. «Естественно, что оклад там ниже чем был здесь. Многие уволились и теперь работают в Барнауле» - прокомментировал ситуацию Гришин.

Родильное отделение горбольницы обслуживало также рожениц из близ лежащих районов – Первомайского, Косихинского, Тальменского.

Если городская администрация согласует митинг, он пройдет 13 октября с 12:00 на Центральной площади.

Участники митинга добавляют, что их требования не ограничатся проблемной ситуацией с родильным домом, незамедлительных мер требует городское здравоохранение в целом, также в Новоалтайске назрели другие социальные проблемы.