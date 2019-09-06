В Алтайском крае зафиксирован наименьший спад рождаемости в Сибири

Новости 06.09.2019 14:15 92

За шесть месяцев 2019 года в Сибирском федеральном округе родилось 88,2 тысяч младенцев, что на 9% меньше, чем в первой половине прошлого года, пишет «Коммерсант».

По данным Новосибирскстата, активный спад рождаемости зафиксирован всех регионах СФО и составляет от 4,5% до 12,7%.

Самый большой спад рождаемости наблюдается в Республике Алтай (12,7%), Омской (11,1%) и Томской области (10,7%). Наименьшее — в Тыве (4,5%), Алтайском крае (8,1%) и Новосибирской области (8,3%).

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Важно отметить, больше всего младенцев в Сибири родилось в Красноярском крае (15 045), Новосибирской (14 781) и Иркутской областях (14 027). Худшие показатели зафиксированы в Республике Алтай (1 478), Хакасии (2 779) и Тыве (3 063).

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила о «катастрофическом» снижении численности населения в России. Она уточнила, что показатели говорят о падении рождаемости и медленных темпах снижения смертности.

По данным Росстата, в целом по стране рождаемость за первую половину этого года сократилась на 8,1%. За обозначенный период в России родились 719,6 тысяч детей, годом ранее - 782,7 тысяч.

Рост рождаемости отметили лишь в Москве и Карачаево-Черкессии - он составил 5,9% и 4,7% соответственно.