Минобрнауки не удалось взыскать 15 млн рублей с барнаульского детсада

Новости 30.09.2019 11:10 399

На прошедшей неделе суд отклонил иск алтайского Минобрнауки к скандально известному дошкольному центру «Happy Baby» (НВ) на 15 млн рублей. Соответствующий документ размещен в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

Средства были выделены центру в качестве субсидии (14 млн рублей – из федерального бюджета, 1 млн – из краевого). В Минобрнауки сочли, что НВ нарушил условия ее получения, в частности, прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности до истечения трехлетнего срока действия договора о предоставлении субсидии.

Напомним, в прошлом году НВ отметился в местном информационном поле резонансным скандалом – нескольких его сотрудниц заподозрили в жестоком обращении с детьми. Две из них, в итоге, побывали в СИЗО и под домашним арестом. Часть родителей, возмущенная действиями воспитательниц, потребовала их наказания, другая часть вступилась за сотрудниц, посчитав, что дело необоснованно раздуто. Разбирательства начались в июне 2018 года.

Новые подробности открылись в деле об избиении детей в барнаульском детсаде Новости 06.12.2018 20:37 Вчера, 5 декабря, суд отправил под домашний арест еще одну воспитательницу причастную к грубому обращению с дошколятами 680

В ноябре 2018 года от директора НВ поступило заявление о прекращении лицензии на образовательную деятельность. В феврале текущего года Минобрнауки обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать с НВ 15 млн, то есть, вернуть полученную субсидию. Однако суд в удовлетворении иска отказал.