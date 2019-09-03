Явка на выборах мэра Новосибирска в два раза ниже, чем была в 2014 году

Новости 08.09.2019 12:30 315

Явка на выборах мэра Новосибирска, по данным горизбиркома на 12:00, составляет 5,43%. В 2014-м к этому же времени проголосовали 9,85% избирателей, передает "Тайга.инфо".

Всего в бюллетене 15 фамилий: координатор новосибирского штаба Навального Сергея Бойко (самовыдвиженец), независимый депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), гендиректор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), общественник Олег Викторович (Партия дела), индивидуальный предприниматель Андрей Токарев (Родная партия), публицист Дмитрий Холявченко («Яблоко»), юрист Алексей Крестьянов (Аграрная партия России), гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин (Партия возрождения села) и глава реготделения «Коммунистов России» Сергей Лоскутов.