Новосибирский избирком спрогнозировал явку на сентябрьских выборах мэра

Новости 03.09.2019 18:20 189

Новосибирская избирательная комиссия прогнозирует явку избирателей на выборах главы города на уровне 30%. Об этом сообщила председатель горизбиркома Тамара Краткая на брифинге во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным оценок комиссии, граждане осведомлены о грядущих выборах на 90%.

«По нашему заказу были проведены соцопросы, которые показали, что явка составит более 40%, но, как показывает практика, на деле эта цифра немного меньше»,— объяснила Тамара Краткая.

Кроме того, сейчас в Новосибирске идет досрочное голосование, которое началось 28 августа и продлится до 7 сентября. На сегодняшний день заранее проголосовали почти 2 тысяч жителей города. Всего же в Новосибирске 1,18 млн потенциальных избирателей.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

За кресло главы города будут бороться представители 14 партий и один самовыдвиженец.