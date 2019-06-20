«Убедили». Президент одобрил ипотеку под 2% для Дальнего Востока

Новости 05.09.2019 18:40 205

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о том, что выдачу льготной ипотеки для дальневосточников под 2% запустят до конца 2019 года.

Как отмечает ТАСС, льготная ипотека станет доступна для 17,8 тысяч нуждающихся в жилье молодых семей. Ожидается, что ею воспользуется каждая вторая такая семья, следует из презентации Минвостокразвития.

Следует подчеркнуть, что финансировать операторов программы льготной ипотеки будут за счет средств госпрограммы и Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Банки будут получать средства под госгарантии регионов и выдавать кредиты. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на «дальневосточных гектарах».

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Программа льготной ипотеки первоначально может быть запущена сроком на 5 лет. Льготное кредитование стартует уже в текущем году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

«Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже чем в среднем по стране — в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно», - пояснил Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству довести ставку по ипотеке до 8% к 2024 году по всей стране. Глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в ближайшие два года кредитная организация снизит ставку по ипотеке до 7%.