«Проблема решена»: глава государства рассказал о льготной ипотеке

Новости 20.06.2019 17:40 5147

В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным один из зрителей предложил расширить программу поддержки ипотеки для многодетных семей в размере 6% на вторичный рынок жилья, а не только на первичный.

По словам президента, гражданам сложно решить проблему ипотеки с банками - кредитные организации не хотят пересчитывать уже выданную ипотеку. Дело в том, что министерство финансов не выделило достаточных ресурсов для компенсации банкам.

«Есть мое поручение - для семей с детьми, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена ипотека под 6%. Людям трудно решить проблему с банками: на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были раньше выданы. Это реальная ошибка правительства, соответствующих структур - Минфин не выделил достаточных средств банкам. Эта проблема должна быть решена по линии Минфина и через организацию «ДОМ.РФ». Но не там, не там проблема не решалась. Еще до линии мы переговорили с членами правительства, в принципе эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, скоро это все будет видно на практике», - прокомментировал ситуацию глава государства.

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Путин подчеркнул, что пообщался с членами правительства на эту тему. По мнению президента, на данный момент «проблема решена». «Минфин выделит необходимые средства», - уверяет глава государства.

Президент также добавил, что выплачиваемый материнский капитал россияне чаще всего направляют на улучшение жилищных условий.

Говоря об ипотеке в размере 6%, Путин отметил, что эта мера действует до 2022 года и затем на весь срок действия кредита. Также он добавил, что откладывать рождение ребенка никогда не стоит, это не стоит «никаких денег».