Насвай, сюрикены и чучела крокодилов – что еще везут контрабандой в Сибирь?

Новости 31.08.2019 12:55 266

За первую половину текущего года Сибирским таможенным управлением пресечено более 700 попыток контрабанды, в том числе, с использованием авиатранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Через аэропорты Барнаула, Красноярска, Томска, Омска, Абакана, Кемерова и Иркутска чаще всего пытаются провезти табачные изделия (в Толмачёво изъято более 370 кг насвая и 14250 сигарет), следующим по популярности контрабандным товаром является холодное оружие и электрошокеры. В аэропортах изымались ножи, кастеты, сюрикены и телескопические дубинки. Только в Новосибирске было изъято более 50 единиц холодного оружия. Продолжаются попытки незаконного ввоза из Средней и Юго-Восточной Азии бонсая, семян овощей и зерновых, саженцов лимонов, роз, чайного дерева, клубней лилий и орхидей.

Помимо вышеперечисленного, пассажиры пытались провезти черную и красную икру, чучела крокодилов, рога и эмбрионы животных, кораллы, древесные грибы, минералы, портативные радиостанции. Ранее в Новосибирске в подобный список также попали 18 бивней мамонта и 86 кг их фрагментов, два клыка медведя, киотские кресты, картина и старинные предметы конца XIX и середины XX веков – складень, чернильница и статуэтка.

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Большинство нарушителей утверждали, что приобрели товары для личного пользования и не знали о запретах или ограничениях, действующих в их отношении при пересечении таможенной границы ЕАЭС.