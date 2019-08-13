«Таможня дает добро»: бывшего барнаульского инспектора будут судить за взятки

Новости 13.08.2019 15:15 48

Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении таможенного инспектора Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

По версии следствия, в сентябре обвиняемый встретился в Барнауле с предпринимателем, занимающимся ввозом в РФ автомобилей из Киргизии. Экс-таможенник пообещал бизнесмену ускоренное и беспрепятственное оформление машин без дополнительных проверок взамен на оплату этих услуг в размере пять тысяч рублей за каждую. Преступная схема действовала два месяца, за этот период бывший инспектор успел получить от торговца автомобилями взяток на общую сумму 30 тысяч рублей.

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Также обвиняемый, используя свое служебное положение, в том числе – доступ к файлам Реестра автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран участниц ЕАЭС Реестра, за взятку в размере пяти тысяч рублей скопировал его и передал предпринимателю.

Дело направлено в суд. Бывшему таможеннику грозит до шести лет лишения свободы.