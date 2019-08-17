МЧС Алтайского края объявило штормовое предупреждение в связи с угрозой пожаров

Новости 17.08.2019 12:30 22

МЧС Алтайского края объявило штормовое предупреждение с 17 по 19 августа из-за повышенной пожароопасности, действующей на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным местного МЧС, на эти даты сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. Несмотря на это, в отдельных районах обещают небольшой дождь, грозу, кое-где по западу сильный дождь и даже град.

«Ответственные ведомства должны вовремя принять меры, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты, линии электропередач, объекты связи, избежать задымления трасс. Нужно усилить контроль территорий, чтобы предотвратить пожары, провести разъяснительную работу с местными жителями», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в 2019 году в Алтайском крае самый большой пожар произошел в Михайловском районе в Ленточном бору. Площадь возгорания была около 56 гектаров. Его удалось локализовать в течение трех часов.