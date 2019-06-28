Сергей Меняйло назвал мусорную реформу неэффективной

Новости 28.06.2019 13:20 82

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло раскритиковал процесс реализации мусорной реформы. Он отметил, что при заметном росте тарифов, больше не произошло каких-то существенных изменений. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

«Проведен значительный объем работы, однако итоги первых месяцев реформы выявили ряд проблем. Несмотря на выросшие тарифы, качественного изменения в этой сфере не произошло», — сказал Меняйло.

Во время совещания по данной теме 27 июня, он отметил, что охват населения на уровне 80% фиксируется только в Хакассии, Новосибирской и Томской областях. Что касается других регионов Сибири, то там, по словам полпреда, ситуация гораздо хуже.

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«Жители жалуются на рост числа несанкционированных свалок, низкую эффективность работы региональных операторов, недостаток контейнерных площадок и нерегулярный вывоз мусора в сельской местности. Кроме того, во многих регионах Сибири не проработана логистика вывоза отходов из отдаленных населенных пунктов», - отметили в полпредстве.

На данный момент, в СФО (без Бурятии и Забайкалья) ежегодно образуется до 9 млн отходов. Из них только 7% идет на переработку. Все остальное идет на полигоны.

В итоге было принято решение помочь регионам льготным финансированием.