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Сергей Меняйло назвал мусорную реформу неэффективной

Новости
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Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло раскритиковал процесс реализации мусорной реформы. Он отметил, что при заметном росте тарифов, больше не произошло каких-то существенных изменений. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

«Проведен значительный объем работы, однако итоги первых месяцев реформы выявили ряд проблем. Несмотря на выросшие тарифы, качественного изменения в этой сфере не произошло», — сказал Меняйло.

Во время совещания по данной теме 27 июня, он отметил, что охват населения на уровне 80% фиксируется только в Хакассии, Новосибирской и Томской областях. Что касается других регионов Сибири, то там, по словам полпреда, ситуация гораздо хуже.

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«Жители жалуются на рост числа несанкционированных свалок, низкую эффективность работы региональных операторов, недостаток контейнерных площадок и нерегулярный вывоз мусора в сельской местности. Кроме того, во многих регионах Сибири не проработана логистика вывоза отходов из отдаленных населенных пунктов», - отметили в полпредстве.

На данный момент, в СФО (без Бурятии и Забайкалья) ежегодно образуется до 9 млн отходов. Из них только 7% идет на переработку. Все остальное идет на полигоны.

В итоге было принято решение помочь регионам льготным финансированием.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: nsk.sibnovosti.ru